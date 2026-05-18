11 Mall Paling Favorit di Jambi dengan Wahana Hiburan Lengkap, Liburan Jadi Makin Mantap

JawaPos.com – Jambi adalah kota yang terus berkembang dengan hadirnya berbagai mall favorit yang menjadi tujuan belanja dan liburan warga setempat maupun wisatawan.

Deretan pusat perbelanjaan di kota ini hadir dengan konsep yang beragam, mulai dari mall terbesar dan termewah hingga plaza sederhana yang tetap menyediakan kebutuhan lengkap.

Setiap mall menawarkan pengalaman yang berbeda, dari bioskop dan wahana bermain hingga supermarket kebutuhan rumah tangga dalam satu atap.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Senin (18/5), berikut sebelas rekomendasi mall paling favorit di Jambi.

1. Jambi Town Square (JAMTOS)

JAMTOS di Jalan Kapten A. Bakaruddin No.88, Simpang 3 Sipin, Kota Baru, adalah salah satu pusat perbelanjaan paling populer yang didirikan pada Agustus 2010 dengan luas 42.880 meter persegi dan enam lantai.

Tenant ternama seperti ACE Hardware, Optik Melawai, KFC, iBox, Solaria, dan Everbest tersedia di sini, lengkap dengan bioskop XXI dan berbagai event musik yang rutin digelar, buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 22.00 WIB.