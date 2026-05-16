6 Destinasi Wisata Alam Bukit Menoreh di Kulon Progo yang Bisa Dijangkau dengan Motor dalam 1 Jam

JawaPos.com - Perbukitan Menoreh di Kulon Progo, Yogyakarta, menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Hanya sekitar satu jam berkendara motor dari pusat Kota Yogyakarta, wisatawan sudah bisa menikmati panorama pegunungan, gardu pandang Instagramable, hingga udara sejuk khas dataran tinggi.

Kawasan ini cocok untuk short escape saat akhir pekan, terutama bagi pencinta wisata alam dan touring motor. Jalur menuju kawasan Menoreh juga menawarkan pemandangan hijau yang memanjakan mata sepanjang perjalanan.

Berikut enam destinasi wisata alam di Bukit Menoreh yang bisa dijangkau dengan motor dalam waktu singkat.

1. Tumpeng Menoreh Tumpeng Menoreh menawarkan sensasi menikmati panorama Perbukitan Menoreh dari restoran unik berbentuk kerucut. Tempat ini menjadi favorit wisatawan untuk bersantai, berburu foto, hingga menikmati suasana sunrise di atas perbukitan.

Selain panorama alamnya, suasana sejuk dan pemandangan berkabut pada pagi hari membuat lokasi ini terasa menenangkan.

Waktu tempuhnya sekitar 1 jam dari pusat Kota Yogyakarta dan aksesnya cocok untuk riding motor, namun jalurnya cukup menanjak sehingga kendaraan perlu dalam kondisi prima.

2. Bukit Wisata Pulepayung Berada di kawasan Hargotirto, Kokap, Bukit Wisata Pulepayung dikenal dengan gardu pandangnya yang menghadap langsung ke Waduk Sermo.

Destinasi ini berada di ketinggian sekitar 500 mdpl dan menawarkan berbagai spot foto menarik. Wisatawan juga bisa mencoba wahana ekstrem seperti skybike dan ayunan langit.

Waktu tempuh yang dibutuhkan yakni sekitar 1 jam dari Kota Yogyakarta dengan lokasi di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo.