15 Oleh-Oleh Khas Yogyakarta yang Cocok Jadi Hadiah Spesial maupun Camilan Santai

Yogyakarta selalu punya cara istimewa untuk membuat wisatawan jatuh hati.

Kota yang identik dengan budaya Jawa yang kental, keramahan penduduknya, Malioboro yang selalu ramai, hingga deretan kuliner legendarisnya ini juga dikenal sebagai surga berburu oleh-oleh.

Ya, rasanya kurang lengkap jika pulang dari Kota Gudeg tanpa membawa buah tangan untuk keluarga, sahabat, atau rekan kerja.

Mulai dari camilan tradisional yang sudah melegenda hingga oleh-oleh kekinian dengan kemasan menarik, Yogyakarta menawarkan begitu banyak pilihan yang siap membuat siapa saja kalap belanja.

Yang membuat oleh-oleh khas Yogyakarta begitu menarik adalah keberagamannya.

Ada makanan manis yang cocok untuk teman minum teh, camilan gurih yang pas untuk santai sore, hingga buah tangan premium yang pantas dijadikan hadiah spesial.

Beberapa produk bahkan sudah menjadi ikon kota yang hampir selalu masuk daftar wajib beli para wisatawan.

Ditambah dengan harga yang relatif ramah di kantong, berburu oleh-oleh di Jogja selalu jadi pengalaman menyenangkan.

Jika Anda sedang merencanakan liburan ke Yogyakarta atau mencari referensi buah tangan terbaik untuk dibawa pulang, daftar ini wajib masuk wishlist belanja Anda.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas oleh-oleh khas Yogyakarta yang cocok jadi hadiah spesial maupun camilan santai.

1. Bakpia Pathok

Bakpia Pathok merupakan ikon oleh-oleh khas Yogyakarta yang hampir selalu menjadi incaran utama wisatawan saat berkunjung ke Kota Gudeg.

Kue mungil berbentuk bulat ini terkenal dengan tekstur kulitnya yang lembut serta isian kacang hijau manis yang khas.

Seiring perkembangan zaman, bakpia kini hadir dengan berbagai varian modern seperti cokelat, keju, cappuccino, durian, hingga green tea sehingga semakin digemari berbagai kalangan, terutama anak muda.