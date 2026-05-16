8 Spot Rafting Paling Seru di Malang yang Cocok buat Liburan Arung Jeram Penuh Adrenalin

JawaPos.com – Malang dan kawasan sekitarnya dikenal sebagai surga wisata alam yang juga menawarkan banyak pilihan rafting seru untuk semua kalangan.

Deretan sungai dengan arus yang bervariasi tersedia di berbagai penjuru kawasan, masing-masing menghadirkan pengalaman liburan buat arung jeram yang berbeda dan tak terlupakan.

Dari lintasan pendek yang cocok untuk keluarga hingga jalur panjang menantang yang ideal bagi pecinta adrenalin, semuanya tersedia di sini.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Labiru Tour pada Jumat (15/5), berikut delapan rekomendasi rafting arung jeram paling seru buat liburan di Malang.

1. Kaliwatu Rafting

Kaliwatu Rafting di Desa Pandanrejo, Bumiaji, Kota Batu, adalah destinasi rafting sekaligus pusat pengembangan sumber daya manusia berbasis petualangan yang buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB.

Selain rafting dengan harga mulai Rp195.000–Rp215.000, tersedia juga aktivitas lain seperti donut boat, paintball, mountain bike, paralayang, dan berbagai paket outbound dengan harga mulai Rp25.000 hingga Rp1.500.000.

2. Kasembon Rafting

Kasembon Rafting di Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, menawarkan pengarungan di aliran Sungai Sumber Dandang sepanjang 7,5–8 kilometer yang setara dengan sekitar dua jam pengarungan.