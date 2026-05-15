Data Singapore Tourism Board Ungkap Turis Indonesia ke Singapura Tembus 2,4 Juta, Konten Digital jadi Kunci Promosi

JawaPos.com - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perjalanan wisatawan Indonesia ke luar negeri sepanjang 2025 mencapai sekitar 9,16 juta perjalanan atau naik 2,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total tersebut, Singapura menjadi salah satu tujuan utama dengan kontribusi sekitar 13,4 persen.

Singapore Tourism Board sendiri mencatat jumlah wisatawan asal Indonesia yang berkunjung ke Singapura mencapai sekitar 2,4 juta orang selama 2025. Angka itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar wisata terbesar bagi Negeri Singa.

Di sisi lain, pola wisata masyarakat Indonesia untuk bepergian ke luar negeri memang mengalami perubahan signifikan sepanjang 2025-2026. Jika dahulu wisatawan lebih banyak mengandalkan panduan perjalanan tradisional, kini keputusan memilih destinasi semakin dipengaruhi oleh konten digital yang lebih personal, autentik, dan menonjolkan pengalaman emosional.

Perubahan tren tersebut mendorong platform media sosial berbasis komunitas dan gaya hidup, Xiaohongshu dengan Singapore Tourism Board bersama-sama menggarap potensi pasar wisata Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Menurut Xiaohongshu, Singapura dinilai memiliki daya tarik yang sesuai dengan preferensi wisatawan Asia, termasuk dari Indonesia. Faktor kedekatan geografis, akses penerbangan yang mudah, hingga konsistensi menghadirkan hiburan kelas dunia, ajang olahraga internasional, wisata kuliner, dan layanan wellness premium menjadi nilai tambah tersendiri.

"Konten yang dibuat kreator di media sosial kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai panduan perjalanan wisata, namun menjadi referensi gaya hidup dan sumber inspirasi berbasiskan pengalaman nyata,” kata Strategy Head, Commercial Cross-border, Xiaohongshu, Lai Sisi dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Sementara itu, Singapore Tourism Board terus berupaya membuka keran konektivitas di Indonesia dengan membuka sejumlah penerbangan baru untuk memudahkan akses turis asal Indonesia.

"Kami berupaya membuka konektivitas penerbangan baru dari Palembang dan Belitung, serta berkolaborasi memproduksi konten," ujar Melissa Ow, Chief Executive, Singapore Tourism Board, dalam ajang Tourism Industry Conference 2026.