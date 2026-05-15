Pondok Indah Mall 5 Baru Saja Grand Opening, Banyak Tenant yang Diburu Warga Ibu Kota

JawaPos.com - Siapa yang tidak tahu Pondok Indah Mall, pusat perbelanjaan ikonik di kawasan Jakarta Selatan yang sudah berdiri sejak 1991. Mall ini menjadi salah satu simbol gaya hidup masyarakat kelas menengah atas di ibu kota.
Secara keseluruhan, kompleks PIM 1, PIM 2, PIM 3, dan unit terbarunya kini memiliki total luas area ritel lebih dari 400.000 meter persegi, menjadikannya salah satu kawasan mall terbesar di Indonesia.
Kawasan Pondok Indah sendiri pertama kali dikembangkan oleh PT Metropolitan Kentjana Tbk yang membangun area residensial elite, lapangan golf, perkantoran, hingga pusat perbelanjaan terpadu.
Seiring waktu, kawasan ini terus berkembang mengikuti kebutuhan gaya hidup warga Jakarta. Dari sekadar pusat belanja, PIM berevolusi menjadi destinasi hangout, kuliner, hingga lifestyle hub yang lengkap.
Apalagi dengan hadirnya PIM 5 yang baru saja grand opening, makin banyak pilihan area untuk nongkrong, belanja, sampai ngabuburit saat Ramadan. Supaya gak kebingungan, yuk simak apa saja perbedaannya PIM 1–5.
PIM 1 adalah cikal bakal semuanya. Dibuka pada 1991, nuansanya cenderung klasik dengan layout mall generasi awal yang lebih compact. Tenant yang hadir banyak diisi brand fashion, department store, serta gerai kebutuhan keluarga. Suasananya terasa lebih tenang dan familiar, cocok untuk pengunjung yang ingin belanja santai tanpa terlalu ramai seperti area baru.
Keunggulan PIM 1 ada pada kesan nostalgia dan segmentasi tenant yang cukup beragam dari mid hingga upper market. Dibandingkan dengan unit lainnya, PIM 1 terasa lebih “old school” namun tetap relevan karena terus mengalami renovasi dan pembaruan interior agar tidak tertinggal zaman.
PIM 2 hadir beberapa tahun setelah PIM 1 dan membawa nuansa yang lebih modern serta lebih luas. Di sinilah banyak brand internasional dan luxury brand membuka gerainya. Layout-nya lebih lega dengan koridor panjang dan pencahayaan yang terang.
PIM 2 juga terhubung langsung dengan PIM 1 melalui skybridge, memudahkan pengunjung untuk berpindah area tanpa harus keluar gedung. Karakter PIM 2 lebih premium dan stylish dibanding pendahulunya.
