10 Mall Termegah di Makassar yang Wajib Masuk ke Daftar Kunjungan, Makin Seru karena Punya Fasilitas Hiburan Lengkap dan Spot Foto yang Estetik

Ilustrasi Phinisi Point Mall/phinisipoint.com
JawaPos.com-Sulawesi, tepatnya di kota Makassar memiliki deretan mall-mall megah sebagai landmark kota.
Berlokasi strategis, di pusat kota dan kawasan bisnis, mall menjadi destinasi penting bagi orang kantoran, anak muda, sampai keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.
Tidak hanya berbelanja kebutuhan, mall juga sering dikunjungi sebagai tempat kulineran, nonton film, ataupun sekedar hangout sambil cuci mata.
Mall-mall di Makassar juga mengusung konsep unik, seperti yang dilansir dari laman //www.traveloka.com dan bluebirdgroup.com, ada yang didesain menyerupai kapal pinisi sampai mengusung konsep back to nature yang ramah lingkungan.
Selain fasilitasnya yang lengkap, arsitektur mall di kota makassar memiliki daya tarik tersendiri karena menghadirkan suasana estetik yang cocok dijadikan spot foto.
Berikut ini lah daftar 10 mall yang patut anda kunjungi di Kota Makassar.
Trans Studio Makassar
Trans Studio Makassar (TSM) terletak di Jl. Metro,TJ Bunga, Maccini Sombala. TSM menjadi pusat perbelanjaan yang menarik karena memiliki berbagai outlet barang branded, 50 lebih tenant food court, arena bermain anak, sampai brand FnB ternama, yakni Daiki sushi,all you can eat korean food, my steak, sampai Ta Wan.
Mall Panakkukang
Mall Panakkukang sudah sangat melegenda, karena beroperasi selama 15 tahun di kota Makassar. Mall ini berlokasi di Jl.Boulevard, Panakkukang. Mall Panakkukang Makassar memiliki 5 lantai, dengan fasilitas yang lengkap. Mulai dari outlet, tenant, ballroom, sampai convention center. Mall ini juga memiliki akses utama ke hotel MYKO.
Panakkukang Square
Sementara itu, Panakkukang Square bertempat di Jl.Adiyaksa No.1, Panakkukang. Berbeda dengan mall Panakkukang, mall ini lebih berfokus pada kuliner dan tempat hangout. Anda bisa menemukan berbagai macam foodcourt dan coffee shop di sini.
Phinisi Point Makassar
Phini Point Mall terletak di Jl Metro Tj.Bunga No.2. mall ini sangat unik dan estetik karena bergaya arsitektur seperti kapal pinisi yang berlayar. Memiliki 5 lantai, yang bernuansa berbeda. Anda bisa menemukan atrium dengan vibes Kota New York, Tokyo, Amsterdam, Seoul, sampai London. Di sini anda bisa menikmati department store, restoran cepat saji, dan juga area bermain. Phinisi point mall juga terhubung langsung dengan hotel The Rinra.
