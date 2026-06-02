10 Mall di Surabaya yang Paling Lengkap dan Terpopuler 2026

Jawapos.com - Menjelajahi pusat perbelanjaan modern kini telah menjadi agenda hiburan wajib bagi masyarakat urban urban di kota-kota besar Indonesia untuk melepaskan penat.

Kehadiran ruang komunal komersial yang multifungsi tidak sekadar menawarkan tempat berbelanja pakaian, namun juga berkembang sebagai pusat gaya hidup terpadu.

Melansir dari GoPay, dan 3Second berikut adalah 10 rekomendasi mall di Surabaya yang siap membuat aktivitas weekend Anda menjadi jauh lebih seru:

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Pakuwon Mall Surabaya

Menyandang status sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 180.000 m², kompleks superblok modern di Surabaya Barat ini menghadirkan pengalaman belanja kelas dunia. Pengunjung bisa menemukan jajaran brand internasional papan atas seperti Zara dan Sephora, menikmati studio IMAX XXI, atau bersantap mewah di area restonya.

Tunjungan Plaza

Terkenal dengan sebutan TP, kompleks mall legendaris yang membelah jantung pusat kota ini terdiri dari bangunan TP 1 hingga TP 6 yang saling terintegrasi. Menyediakan lebih dari 500 tenant aktif, mall ini sangat ikonik dan super lengkap bagi warga yang ingin berburu produk fesyen, buku, hingga menikmati festival hiburan berkala.

Ciputra World Surabaya

Berlokasi strategis di kawasan Central Business District (CBD) Jalan Mayjen Sungkono, mall ini menawarkan atmosfer belanja yang mewah, premium, dan sangat elegan. Pusat perbelanjaan ini menjadi rumah bagi deretan merek mode kelas dunia seperti Kate Spade dan Coach, menjadikannya destinasi favorit untuk jalan-jalan santai eksklusif.

Galaxy Mall Surabaya

Menjadi pusat gaya hidup (lifestyle center) utama bagi masyarakat di wilayah Surabaya Timur, mall ini memiliki tiga bangunan utama yang terhubung oleh jembatan estetik. Suasananya yang ramah, nyaman, dan tenang membuat kompleks ini sangat digemari anak muda untuk nongkrong santai di kafe atau sekadar cuci mata.

Grand City Mall Surabaya

Keunggulan utama mall di pusat kota ini terletak pada integrasi areanya yang menyatu dengan fasilitas convention & exhibition hall berskala besar untuk ajang konser serta pameran. Selain menghadiri berbagai acara seru, pengunjung bisa memanfaatkan sentra gawai (gadget center) terlengkap atau bersantap bersama keluarga besar.

Surabaya Town Square

Dikenal luas dengan singkatan SUTOS, tempat ini mengusung konsep mall gaya hidup semi terbuka yang sangat ramah terhadap komunitas anak muda Surabaya. Banyaknya pilihan kafe, restoran, dan bar yang beroperasi hingga tengah malam membuat SUTOS sangat populer sebagai salah satu titik kumpul hiburan malam (nightlife).

Royal Plaza Surabaya

Bagi warga di wilayah Surabaya Selatan yang mendambakan tempat rekreasi keluarga yang lengkap namun hemat, Royal Plaza adalah pilihan yang paling ramah di kantong. Kehadiran jangkar tenant besar seperti Hypermart dan Matahari Department Store dipadukan dengan ratusan stan aksesori serta ponsel pintar di lantai atasnya.

WTC Surabaya

Berbeda dengan konsep pusat perbelanjaan modern pada umumnya yang mengutamakan mode, gedung WTC Surabaya mengukuhkan diri sebagai pusat elektronik terbesar di Jawa Timur. Lokasi ini menjadi destinasi utama bagi para pecinta teknologi yang ingin berburu ponsel pintar, laptop, kamera terbaru, hingga berburu layanan servis gawai resmi.

Marvell City Mall

Mengusung tema hunian perkotaan modern (urban living), mall yang terletak di kawasan Ngagel ini terintegrasi langsung dengan kompleks apartemen dan hotel. Tata ruang interiornya yang rapi, bersih, dan tidak terlalu padat memberikan kenyamanan ekstra bagi keluarga yang ingin belanja bulanan atau menonton film di bioskop CGV.

10. Lagoon Avenue Mall Sungkono