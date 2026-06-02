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Naila Putri Saragih
Rabu, 3 Juni 2026 | 06.46 WIB

10 Mall di Surabaya yang Paling Lengkap dan Terpopuler 2026

Ilustrasi mall / Foto: Magnific - Image

Ilustrasi mall / Foto: Magnific

Jawapos.com - Menjelajahi pusat perbelanjaan modern kini telah menjadi agenda hiburan wajib bagi masyarakat urban urban di kota-kota besar Indonesia untuk melepaskan penat.

Kehadiran ruang komunal komersial yang multifungsi tidak sekadar menawarkan tempat berbelanja pakaian, namun juga berkembang sebagai pusat gaya hidup terpadu.

Melansir dari GoPay, dan 3Second berikut adalah 10 rekomendasi mall di Surabaya yang siap membuat aktivitas weekend Anda menjadi jauh lebih seru:

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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