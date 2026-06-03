10 Mall di Jakarta yang Terhubung Langsung Akses MRT dan TransJakarta

Penumpang menaiki kereta MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Jumat (2/1/2026). (Dery Ridwansah/ Jaw
JawaPos.com - Transportasi publik di Jakarta kini semakin nyaman dan saling terintegrasi. Warga perlahan mulai beralih menggunakan fasilitas transit massal seperti kereta dan bus.
Perubahan kebiasaan ini sangat membantu mengurangi kemacetan panjang di jalanan ibu kota.
Infrastruktur modern ini dirancang agar masyarakat lebih mudah bepergian setiap harinya. Banyak stasiun kereta yang kini terkoneksi langsung dengan halte bus melalui trotoar lebar.
Mobilitas yang praktis ini turut membawa dampak positif bagi pusat perbelanjaan di sekitarnya.
Kunjungan warga ke pusat perbelanjaan di dekat area transit kini terus meningkat. Masyarakat tidak perlu lagi pusing mencari tempat parkir saat ingin bersantai atau berbelanja.
Berikut adalah 10 rekomendasi mall di Jakarta yang terhubung akses MRT dan TransJakarta yang dilansir dari The Travelearn, Minggu (17/5).
Daftar 10 Mall Terhubung MRT Jakarta dan TransJakarta
Blok M Plaza terletak di pusat kawasan komersial Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tempat ini menjadi pelopor mall terhubung MRT Jakarta dengan fasilitas jembatan khusus. Pengunjung bisa masuk ke dalam gedung langsung dari Stasiun Blok M BCA.
Lokasi gedung ini juga bersebelahan persis dengan Terminal Blok M. Terminal sibuk ini melayani banyak rute bus TransJakarta menuju berbagai wilayah. Integrasi dua angkutan umum ini membuat perjalanan warga menjadi sangat efisien.
Plaza Indonesia berdiri megah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Lokasi bergengsi ini berhadapan langsung dengan pintu keluar stasiun kereta bawah tanah. Pengunjung bisa menikmati akses MRT Jakarta yang sangat cepat dan bebas macet.
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya