10 Mall di Jakarta yang Terhubung Langsung Akses MRT dan TransJakarta

JawaPos.com - Transportasi publik di Jakarta kini semakin nyaman dan saling terintegrasi. Warga perlahan mulai beralih menggunakan fasilitas transit massal seperti kereta dan bus.

Perubahan kebiasaan ini sangat membantu mengurangi kemacetan panjang di jalanan ibu kota.

Infrastruktur modern ini dirancang agar masyarakat lebih mudah bepergian setiap harinya. Banyak stasiun kereta yang kini terkoneksi langsung dengan halte bus melalui trotoar lebar.

Mobilitas yang praktis ini turut membawa dampak positif bagi pusat perbelanjaan di sekitarnya.

Kunjungan warga ke pusat perbelanjaan di dekat area transit kini terus meningkat. Masyarakat tidak perlu lagi pusing mencari tempat parkir saat ingin bersantai atau berbelanja.

Berikut adalah 10 rekomendasi mall di Jakarta yang terhubung akses MRT dan TransJakarta yang dilansir dari The Travelearn, Minggu (17/5).

Daftar 10 Mall Terhubung MRT Jakarta dan TransJakarta

1. Blok M Plaza Blok M Plaza terletak di pusat kawasan komersial Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tempat ini menjadi pelopor mall terhubung MRT Jakarta dengan fasilitas jembatan khusus. Pengunjung bisa masuk ke dalam gedung langsung dari Stasiun Blok M BCA.

Lokasi gedung ini juga bersebelahan persis dengan Terminal Blok M. Terminal sibuk ini melayani banyak rute bus TransJakarta menuju berbagai wilayah. Integrasi dua angkutan umum ini membuat perjalanan warga menjadi sangat efisien.