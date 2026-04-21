Ternyata Gampang, Ini 6 Cara Cek Keterlambatan Kereta Secara Real-Time di Aplikasi KAI Access 2026

Ilustrasi aplikasi KAI Access. (Istimewa).
JawaPos.com - Bagi banyak orang, naik kereta bukan sekadar perjalanan, ini soal ketepatan waktu. Entah untuk mengejar meeting, pulang kampung, atau sekadar liburan santai, informasi soal keterlambatan jadi hal krusial.
Kabar baiknya, di era digital sekarang, penumpang tak perlu lagi bertanya ke petugas atau menebak-nebak. Semua bisa dipantau langsung dari ponsel.
Melalui aplikasi Access by KAI, pengguna bisa melihat posisi kereta secara real-time lengkap dengan estimasi waktu tiba (ETA). Fitur ini jadi penyelamat di tengah situasi tak terduga seperti gangguan operasional atau padatnya jalur.
Kalau kamu belum terbiasa memanfaatkannya, berikut panduan lengkap yang bisa jadi pegangan praktis.
Langkah pertama terdengar sepele, tapi penting. Setelah membuka aplikasi Access by KAI, pastikan kamu sudah login menggunakan akun yang sama saat membeli tiket.
Kenapa ini penting? Karena sistem hanya bisa menampilkan pelacakan kereta jika tiketmu sudah terdaftar sebagai 'tiket aktif'.
Di halaman utama, cari menu atau ikon bertuliskan Live Tracking. Ini adalah fitur inti yang memungkinkan kamu melihat pergerakan kereta secara langsung di peta.
Fitur ini dirancang cukup intuitif, jadi bahkan pengguna baru pun biasanya tidak kesulitan menemukannya.
Jika kamu punya lebih dari satu perjalanan, aplikasi akan menampilkan daftar tiket aktif. Pilih perjalanan yang ingin kamu cek.
Setelah itu, sistem akan langsung menghubungkan data perjalanan dengan posisi aktual kereta di lapangan.
Di tahap ini, kamu bisa melihat:
