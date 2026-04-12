Investor Global Masuk, Vietnam Kembangkan Bursa Kripto Teregulasi

Ilustrasi kripto. (Istimewa)
JawaPos.com – Vietnam terus menunjukkan pertumbuhan pesat di sektor aset digital. Berdasarkan data Chainalysis, Vietnam menempati peringkat keempat dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2025, dengan lebih dari 20 juta pengguna dan nilai transaksi mencapai sekitar US$220 miliar dalam setahun terakhir.
Pemerintah Vietnam saat ini tengah menyiapkan kerangka regulasi melalui program pilot perdagangan kripto. Skema ini mengatur standar ketat bagi bursa, termasuk persyaratan modal minimum, guna mendorong ekosistem yang lebih aman dan transparan.
Di tengah proses tersebut, OKX Ventures dan HashKey Capital resmi berinvestasi di Vietnam Prosperity Crypto Asset Exchange (CAEX). Keduanya bergabung dengan VPBank Securities dan LynkiD sebagai mitra strategis.
Chairman dan CEO CAEX, Nguyen Hong Trung dalam keterangan tertulisnya mengatakan, kerja sama ini diharapkan memperkuat pengembangan bursa kripto yang sesuai standar internasional.
“CAEX berkomitmen membangun bursa yang transparan, aman, dan mudah diakses,” ujarnya.
Vice President OKX Global Markets, Netero Dai, menilai Vietnam sebagai pasar yang berkembang cepat dengan arah regulasi yang semakin jelas. “Kemitraan ini mencerminkan upaya kami untuk mendukung lingkungan perdagangan kripto yang aman dan tepercaya,” katanya.
Sementara itu, CEO HashKey Exchange Business Group, Ru Haiyang, menyebut Vietnam memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan aset digital di kawasan.
“Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan CAEX untuk mendukung ekosistem yang patuh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Langkah ini dinilai menjadi bagian dari tren penguatan ekosistem kripto di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia yang juga berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik