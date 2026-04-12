Investor Global Masuk, Vietnam Kembangkan Bursa Kripto Teregulasi

JawaPos.com – Vietnam terus menunjukkan pertumbuhan pesat di sektor aset digital. Berdasarkan data Chainalysis, Vietnam menempati peringkat keempat dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2025, dengan lebih dari 20 juta pengguna dan nilai transaksi mencapai sekitar US$220 miliar dalam setahun terakhir.

Pemerintah Vietnam saat ini tengah menyiapkan kerangka regulasi melalui program pilot perdagangan kripto. Skema ini mengatur standar ketat bagi bursa, termasuk persyaratan modal minimum, guna mendorong ekosistem yang lebih aman dan transparan.

Di tengah proses tersebut, OKX Ventures dan HashKey Capital resmi berinvestasi di Vietnam Prosperity Crypto Asset Exchange (CAEX). Keduanya bergabung dengan VPBank Securities dan LynkiD sebagai mitra strategis.

Chairman dan CEO CAEX, Nguyen Hong Trung dalam keterangan tertulisnya mengatakan, kerja sama ini diharapkan memperkuat pengembangan bursa kripto yang sesuai standar internasional.

“CAEX berkomitmen membangun bursa yang transparan, aman, dan mudah diakses,” ujarnya.

Vice President OKX Global Markets, Netero Dai, menilai Vietnam sebagai pasar yang berkembang cepat dengan arah regulasi yang semakin jelas. “Kemitraan ini mencerminkan upaya kami untuk mendukung lingkungan perdagangan kripto yang aman dan tepercaya,” katanya.

Sementara itu, CEO HashKey Exchange Business Group, Ru Haiyang, menyebut Vietnam memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan aset digital di kawasan.

“Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan CAEX untuk mendukung ekosistem yang patuh dan berkelanjutan,” ujarnya.