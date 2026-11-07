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Penulis: Latu Ratri Mubyarsah
Minggu, 8 November 2026 | 01.38 WIB

Digispace 2026 Dorong Akselerasi Talenta Digital dan Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial

Digispace 2026 digelar di SereS Springs Resort, Gianyar, Bali. (Istimewa) - Image

Digispace 2026 digelar di SereS Springs Resort, Gianyar, Bali. (Istimewa)

JawaPos.com - Digispace 2026 menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan literasi digital, pengembangan talenta, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI).

Kegiatan ini digelar di SereS Springs Resort, Gianyar, Bali, merupakan program yang diinisiasi Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan.

Tujuannya untuk memberikan pengalaman praktik teknologi kepada masyarakat, memperluas pemanfaatan akses internet di berbagai segmen masyarakat, serta meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai Artificial Intelligence (AI). 

“Program ini juga menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat pengembangan talenta digital Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan Muhammad Risal.

“Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi dan mengakselerasi peningkatan literasi serta pemanfaatan teknologi AI secara produktif di berbagai lapisan masyarakat,” ujar dia.

Digispace 2026 diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, khususnya dalam mengenal, mengembangkan, serta memanfaatkan teknologi AI secara produktif dan bertanggung jawab.

Tidak hanya menghadirkan diskusi dan pertukaran wawasan, Digispace 2026 juga memberikan pengalaman langsung melalui AI Experience.

Pada sesi ini, peserta berkesempatan untuk mengenal dan mencoba berbagai pemanfaatan teknologi AI secara langsung.

Pengalaman tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana teknologi AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menghasilkan ide kreatif, mengembangkan konten digital, serta menciptakan solusi inovatif di berbagai bidang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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