Microsoft Perbarui Aplikasi Xbox di PC, Diklaim Bisa Dibuka 60 Persen Lebih Cepat

JawaPos.com - Microsoft merilis pembaruan aplikasi Xbox untuk PC bagi pengguna Xbox Insider pada Kamis (5/11). Pembaruan tersebut membawa peningkatan performa sekaligus perubahan tampilan dan navigasi agar pengguna dapat mengakses permainan dengan lebih cepat.

Seperti dilansir dari Engadget, salah satu peningkatan yang ditawarkan adalah waktu peluncuran aplikasi. Microsoft mengklaim aplikasi Xbox di PC kini dapat dibuka hingga 60 persen lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, halaman Home, Store, dan Game Pass diklaim dapat dimuat hingga 50 persen lebih cepat. Sementara itu, jendela di dalam aplikasi disebut bisa terbuka hingga 65 persen lebih cepat.

Microsoft menjelaskan, angka tersebut berasal dari hasil pengujian internal perusahaan. Dengan demikian, kecepatan yang dirasakan pengguna bisa berbeda-beda, bergantung pada kondisi perangkat masing-masing.

Tidak hanya meningkatkan performa, Microsoft juga memperbarui navigasi pada bagian pustaka gim atau library. Pengguna kini mendapatkan filter yang lebih baik serta pengaturan koleksi gim yang lebih tertata.

Fitur pencarian juga mengalami perubahan. Pengguna dapat mencari gim, judul yang sudah terpasang, daftar teman, hingga konten tambahan atau add-on melalui satu tempat.

Bagian sosial dan pertemanan kini turut dimasukkan ke dalam navigasi utama aplikasi. Microsoft juga menyegarkan tampilan kartu gim serta mendesain ulang halaman Home dan Settings agar terlihat lebih sederhana.

Pembaruan ini masih tersedia bagi pengguna Xbox Insider. Peluncuran secara lebih luas diperkirakan menyusul setelah Microsoft menyelesaikan tahap pengujian.

Di sisi lain, Microsoft juga mulai memperluas ketersediaan pengalaman web Xbox yang telah diperbarui. Sebelumnya, tampilan tersebut diperkenalkan melalui program pratinjau pada Januari.