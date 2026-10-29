Bill Gates Peringatkan 20 Tahun Gejolak Dunia AI, Microsoft Tawarkan Pesangon bagi 60.000 Karyawan

Bill Gates memperingatkan dampak kecerdasan buatan terhadap dunia kerja dan pentingnya pengawasan pemerintah dalam mengantisipasi risikonya (People)
JawaPos.com - Bill Gates memperingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) berpotensi memicu dua dekade penuh gejolak sebelum manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat. Perubahan ini dapat menggeser pekerjaan manusia, memperlebar kesenjangan antara kelompok yang diuntungkan dan dirugikan, hingga mendorong sebagian orang memilih hidup dengan teknologi terbatas seperti komunitas Amish.
Peringatan pendiri Microsoft tesebut muncul ketika perusahaan teknologi itu dilaporkan menawarkan program pengunduran diri sukarela kepada sekitar 60.000 karyawan di tengah besarnya investasi untuk membangun infrastruktur AI. Situasi ini memperlihatkan tantangan yang menyertai percepatan adopsi teknologi, terutama ketika perusahaan harus menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan perubahan kemampuan mesin.
Dalam wawancara di podcast Decoder bersama pemimpin redaksi The Verge, Nilay Patel, Gates menekankan bahwa masa transisi menjadi sumber kekhawatiran utamanya. "Kekhawatiran terbesar saya adalah masa transisi selama 20 tahun ini, ketika akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, disertai banyak gejolak. Kita harus melewati masa itu sebelum mencapai era kelimpahan," ujarnya.
Dilansir dari People, Kamis (29/10/2026), Gates yang kini berusia 71 tahun menyampaikan peringatan tersebut ketika Microsoft, perusahaan yang dipimpinnya sebagai CEO hingga 2000, menawarkan program voluntary exit offer pada Senin (26/10). CNBC dan sejumlah media lain melaporkan sekitar 60.000 karyawan memenuhi syarat mengikuti program tersebut. Tawaran ini memberi kesempatan kepada karyawan untuk meninggalkan perusahaan secara sukarela, bukan berarti seluruhnya akan diberhentikan. Langkah itu berlangsung di tengah kebutuhan pendanaan besar untuk pusat data dan infrastruktur AI.
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Menurut Gates, perubahan yang dibawa AI jauh melampaui otomatisasi satu sektor. Dia menilai pengawasan pemerintah diperlukan karena dampaknya menjangkau berbagai bidang sekaligus.
"Ketika sudah ada banyak perusahaan yang bersaing, tanggung jawab tidak bisa diserahkan kepada perusahaan. Hal itu sudah sangat jelas. Tanggung jawab tersebut harus berada di tangan pemerintah, seperti halnya pengawasan terhadap produk berbahaya lainnya, meskipun skala dan tingkat perubahannya jauh lebih kecil dibandingkan AI," katanya.
Gates juga memperingatkan bahwa kemampuan AI dapat disalahgunakan untuk menimbulkan kerusakan berskala besar, termasuk bioterorisme. "Kita tidak ingin memungkinkan bioterorisme," ujar Gates kepada Patel.
Menurutnya, teknologi tersebut dapat memperluas kemampuan melakukan serangan berbahaya, sehingga keselamatan masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama dalam pengembangannya.
Di sisi lain, Gates mengakui AI berpotensi meningkatkan kesejahteraan. Namun, cakupan penerapannya membuat dampaknya sulit dibandingkan dengan gelombang otomatisasi sebelumnya.
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