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Penulis: Nanda Prayoga
Kamis, 5 November 2026 | 23.16 WIB

Ancaman Siber Makin Canggih, Keamanan Data Indonesia Dinilai Masih Rapuh

Ilustrasi keamanan data (Dok. iStockphoto) - Image

Ilustrasi keamanan data (Dok. iStockphoto)

JawaPos.com - Di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), muncul risiko terkait keamanan data pengguna, kebocoran informasi, hingga penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja menjelaskan, pada Oktober bulan lalu merupakan periode di mana eskalasi ancaman dan insiden keamanan siber meningkat, yang mana terdapat rentetan serangan dan masifnya kebocoran data yang mendera berbagai institusi.

“Lebih dari itu, rentetan peristiwa ini merupakan indikator kunci dan proyeksi nyata dari lanskap ancaman yang akan terus berlanjut dan memburuk hingga tahun 2027 dan seterusnya,” kata Ardi kepada JawaPos.com.

Dia menegaskan, Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan pergeseran paradigma ancaman, di mana teknologi masa depan seperti AI yang bersifat otonom atau agen cerdas (agentic AI), serta bayang-bayang Kriptografi Pasca-Kuantum (Post-Quantum Cryptography/PQC), mulai dimanfaatkan oleh aktor ancaman sebagai senjata strategis. 

Menurutnya, lompatan teknologi ini mengubah aturan main secara radikal. Jika sebelumnya serangan siber membutuhkan intervensi manusia secara manual dan memakan waktu, agen AI kini mampu mengotomatisasi seluruh rantai serangan (attack chain), mulai dari pengintaian hingga eksploitasi, dengan kecepatan dan presisi mesin. 

Di saat yang sama, dia menjelaskan bahwa Indonesia juga dihadapkan pada ancaman siber berbasis strategi “harvest now, decrypt later”, di mana data-data rahasia negara dan korporasi yang saat ini dienkripsi secara konvensional sedang disedot dan disimpan. 

“Tujuannya sederhana namun mematikan, menunggu hingga komputer kuantum mencapai kematangan operasional untuk membongkar seluruh data tersebut. Ini bukan lagi sekadar pencurian informasi, melainkan ancaman eksistensial terhadap kedaulatan data nasional kita,” ungkap dia.

Dia pun turut menyoroti kondisi dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi intensitas ancaman yang semakin canggih ini, realita yang ada pun menurutnya sangat mengkhawatirkan. 

Pendekatan Pemerintah untuk Atasi Keamanan Siber Terlalu Rapuh 

Ardi menegaskan bahwa rentetan insiden kebocoran data pribadi (PII) yang terus berulang menunjukkan kegagalan sistemik dalam tata kelola keamanan.

Menurutnya, pendekatan pemerintah selama ini masih sangat reaktif, terjebak dalam rutinitas ‘pemadam kebakaran’ setelah insiden terjadi, alih-alih membangun postur pertahanan yang berlapis (defense-in-depth) dan menerapkan prinsip security-by-design. 

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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