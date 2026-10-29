BCI Kenalkan Teknologi Sel Surya TOPCon dan BC, Efisiensi Tembus 28 Persen

JawaPos.com - PT Bintan Cellular Indonesia (BCI) memperkenalkan sejumlah teknologi sel surya yang dikembangkan induk usahanya, Yingfa Ruineng, untuk meningkatkan efisiensi konversi energi.

Teknologi yang diperkenalkan meliputi n-type tunnel oxide passivated contact (TOPCon), half-cut cell passivation, multi-cut cell, hingga back-contact (BC).

Dalam perkenalan di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (29/10), Yingfa Ruineng mengungkapkan efisiensi konversi sel TOPCon dalam produksi massal mencapai 27,3 persen.

Sementara itu, efisiensi sel BC tercatat sebesar 28 persen. Perusahaan juga telah menyelesaikan seluruh proses fabrikasi modul tandem perovskite dan BC untuk pertama kalinya guna membuka peluang peningkatan efisiensi lebih lanjut.

Bahkan, mereka mengklaim bahwa teknologi ini sudah sesuai dengan iklim tropis di Indonesia.

“Kita membuat pemeriksaan lab di BCI, sebelum kita memproduksi TopCon dan BC, kita mencoba meng-copy kondisi udara di Indonesia. Jadi kita bisa mencoba itu sebelum menggunakannya di panel asli (di Indonesia),” kata Zheng Min, President Yingfa Ruineng Technology Co. Ltd. kepada JawaPos.com.

Sementara itu, teknologi half-cut cell passivation dan multi-cut cell dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi konversi sel dalam produksi massal sekaligus menekan biaya.

Adapun teknologi BC memiliki desain yang menghilangkan bayangan dari garis kisi pada permukaan depan sel surya.

Desain tersebut mendukung kepadatan daya yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik dalam kondisi minim cahaya.