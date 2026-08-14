Motor Listrik kian Banyak Pengguna, Efisiensi Jadi Alasan Utama Beralih

Motor listrik Viper dari VInFast. (ANTARA/VinFast Indonesia)
JawaPos.com - Pengguna motor listrik semakin tumbuh dari waktu ke waktu. Efisensi menjadi alasan utama banyak orang beralih dari motor konvensional ke motor listrik.
Di tengah kenaikan biaya hidup dan kebutuhan mobilitas yang semakin tinggi, motor listrik mulai menawarkan cara berbeda dalam menghitung biaya kepemilikan dan dianggap efisien.
VinFast Viper, menjadi salah satu contoh motor listrik yang membawa pendekatan tersebut ke pasar Indonesia. “Upaya percepatan elektrifikasi perlu didukung oleh kemudahan penggunaan dan nilai ekonomis yang nyata bagi konsumen,” terang CEO VinFast e-Scooter Indonesia Yordan Satriadi, Kamis (14/8).
Dia melanjutkan bahwa speeda motor elektrik Viper tersedia dengan harga mulai Rp 22,81 juta untuk wilayah Jakarta, perhitungan ekonominya tidak berhenti pada harga pembelian.
Melainkan hadirnya skema baterai, biaya penukaran, hingga garansi menjadi bagian dari kalkulasi yang perlu diperhatikan calon pengguna.
Salah satu perbedaan paling mendasar, terletak pada sumber energi. Motor listrik tidak membutuhkan bensin untuk beroperasi, sementara biaya energi digantikan oleh kebutuhan pengisian atau penukaran baterai.
Motor listrik yang sudah menghadirkan teknologi sistem Smart Key dengan fitur pencarian kendaraan jarak jauh, anti-pencurian, serta fungsi on/off jarak jauh itu, memberikan kemudahan konsumen untuk memilih skema sewa baterai dengan biaya Rp 84.000 per bulan untuk setiap baterai atau skema membeli kendaraan sekaligus baterainya.
Model tersebut, dianggap menarik karena dapat mengubah biaya besar di awal menjadi pengeluaran yang lebih terukur. Konsumen tidak hanya melihat berapa harga motor saat dibeli, tetapi juga berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan agar kendaraan tetap siap digunakan.
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Jawa Pos
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