HP Android Masih Normal tapi Sudah Tak Aman? Cek 3 Tanda Ini

JawaPos.com - HP Android yang masih bisa digunakan dengan normal belum tentu masih mendapatkan perlindungan keamanan. Salah satu tanda paling penting adalah security patch yang sudah terlalu lama, karena perangkat bisa tetap berfungsi meski produsen telah berhenti memperbaiki celah keamanan di dalamnya.

Tidak ada alarm yang berbunyi ketika masa dukungan software sebuah HP berakhir. Tidak pula muncul notifikasi besar yang mengatakan perangkat sudah tidak lagi mendapatkan perlindungan.

Ponsel tetap menyala, aplikasi masih bisa dibuka, kamera berfungsi, dan koneksi internet berjalan seperti biasa. Kondisi inilah yang membuat pengguna sering tidak sadar bahwa perangkatnya sudah memasuki akhir masa dukungan.

Padahal, bagi HP yang digunakan untuk mobile banking, email, password manager, hingga menyimpan data pribadi, pembaruan keamanan menjadi salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan.

1. Security Patch Sudah Expired

Cara paling mudah untuk mengetahui kondisi keamanan HP adalah memeriksa tanggal security patch. Mengutip Engadget, buka Settings > About Phone atau Tentang Ponsel, kemudian cari informasi Android security update. Pada beberapa perangkat, informasi tersebut berada di bagian Software information.

Tanggal yang ditampilkan menunjukkan kapan perangkat terakhir mendapatkan perbaikan keamanan. Jika security patch sudah berusia lebih dari tiga sampai enam bulan, pengguna sebaiknya mulai mencari tahu apakah perangkat masih mendapatkan dukungan rutin.

Jeda tersebut tidak otomatis berarti HP sudah berhenti mendapat update, tetapi bisa menjadi tanda untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pengguna juga dapat membuka Settings > System > Software update untuk memastikan tidak ada pembaruan sistem yang tertunda.