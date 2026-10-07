5 Manfaat Gemini di HP Android, Bukan Cuma Buat Tanya Jawab

JawaPos.com - Gemini di HP Android bukan hanya bisa digunakan untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan. Asisten AI Google tersebut juga dapat membantu sejumlah aktivitas sehari-hari.

Pengguna Android juga bisa memanfaatkan Gemini untuk membuat berbagai pekerjaan sederhana menjadi lebih praktis. Dengan memberikan perintah yang jelas, kamu dapat meminta bantuan sesuai kebutuhan tanpa harus mengerjakan semuanya secara manual. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan Gemini untuk membantu aktivitas harian?

1. Membantu Membuat Rencana Kegiatan

Kalau kamu punya banyak aktivitas dalam satu hari, Gemini bisa dimanfaatkan untuk membantu menyusun rencana. Kamu dapat menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan, batas waktu, serta prioritasnya, kemudian meminta Gemini membantu mengaturnya menjadi jadwal yang lebih terstruktur.

Misalnya, kamu harus bekerja, berolahraga, berbelanja, dan menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah. Daripada menyusun semuanya dari awal, kamu bisa memberikan daftar aktivitas tersebut kepada Gemini dan meminta rekomendasi urutan kegiatan yang lebih efisien.

2. Mencari dan Merangkum Informasi

Gemini juga dapat membantu ketika kamu membutuhkan informasi tetapi tidak ingin membaca terlalu banyak sumber sekaligus. Kamu bisa mengajukan pertanyaan mengenai suatu topik dan meminta penjelasan dengan tingkat detail tertentu.

Fitur ini berguna ketika kamu ingin memahami topik baru, mencari penjelasan sederhana mengenai suatu istilah, atau membuat ringkasan dari informasi yang cukup panjang. Namun, untuk informasi penting atau sensitif, tetap periksa kembali sumber aslinya sebelum mengambil keputusan berdasarkan jawaban AI.

3. Membantu Menulis Pesan dan Teks