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Nanda Prayoga
Rabu, 23 September 2026 | 19.00 WIB

Discord Mulai Terapkan Verifikasi Usia, Akun Remaja Bakal Dibatasi Dalam 3 Hal

Ilustrasi pengguna Discord. (Jaap Arriens/NurPhoto, via Getty Images) - Image

Ilustrasi pengguna Discord. (Jaap Arriens/NurPhoto, via Getty Images)

JawaPos.com - Sejumlah platform media sosial mulai menerapkan sistem verifikasi usia, Langkah ini sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan untuk membatasi akses pengguna di bawah umur.

Langkah serupa kini dilakukan Discord. Platform komunikasi tersebut mulai menerapkan sistem estimasi usia yang mengelompokkan pengguna ke dalam kategori dewasa atau remaja.

Seperti dilansir dari Engadget, kebijakan ini sebelumnya direncanakan berlaku tahun ini. Tetapi sempat ditunda karena adanya kekhawatiran terkait privasi dan pengumpulan data pribadi.

Mulai minggu ini, Discord akan secara otomatis menentukan kelompok usia pengguna berdasarkan sejumlah indicator. Seperti usia akun, server yang diikuti, serta tingkat aktivitas secara umum.

Discord menegaskan bahwa sistem tersebut tidak akan mengakses pesan maupun panggilan pengguna untuk menentukan estimasi usia. Kategori usia juga tidak akan ditampilkan di profil dan tidak dibagikan kepada anggota server lainnya.

Pengguna dapat melihat kelompok usia yang diberikan kepada akun mereka melalui bagian Status Akun di menu Pengaturan Pengguna. Discord menyebut sekitar 90 persen pengguna tidak perlu melakukan tindakan tambahan apabila telah ditempatkan pada kelompok usia yang sesuai.

Namun, pengguna yang masuk kategori "Belum Terkonfirmasi" atau Unconfirmed akan diberikan sejumlah opsi untuk membuktikan bahwa mereka berusia di atas 18 tahun.

Pilihan verifikasi dapat berbeda tergantung wilayah. Metodenya antara lain melalui kartu kredit, Apple App Store, Google Play Store, Google Wallet, atau layanan kredensial AgeKey. Discord juga menyediakan metode verifikasi melalui pemindaian kartu identitas maupun swafoto video.

Untuk mengatasi kekhawatiran mengenai privasi, Discord menyatakan vendor pihak ketiga yang menyediakan layanan verifikasi usia diwajibkan menghapus informasi pengguna secara permanen setelah proses selesai.

Editor: Diar Candra
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