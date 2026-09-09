OpenAI Rilis ChatGPT Images 2.5, kini Lebih Cepat dan Presisi

Logo OpenAI. (The Guardian)
JawaPos.com - OpenAI kembali meningkatkan kemampuan teknologi pembuatan gambar di ChatGPT. Lima bulan setelah memperkenalkan ChatGPT Images 2, perusahaan kini merilis versi terbaru yang disebut ChatGPT Images 2.5.
ChatGPT Images 2 sendiri menjadi peningkatan besar dibandingkan teknologi pembuatan gambar OpenAI sebelumnya. Model tersebut membawa dukungan resolusi hingga 2K, berbagai rasio aspek, kemampuan memanfaatkan riset web untuk memperoleh informasi terkini, serta dukungan bahasa non-Latin.
Images 2 juga menawarkan dua tingkat kemampuan pemrosesan, yakni Instant dan Thinking. Kini, melalui Images 2.5, OpenAI kembali meningkatkan kualitas visual sekaligus mempercepat proses pembuatan gambar.
OpenAI menyebut Images 2.5 menghadirkan detail yang lebih tajam, proses generasi lebih cepat, kemampuan penyuntingan yang lebih presisi, serta perangkat tambahan untuk membuat dan membagikan karya.
"Images 2.5 menghasilkan pencahayaan yang lebih alami dan tekstur yang lebih kaya, lebih baik dalam mempertahankan objek dari foto referensi Anda, serta lebih andal dalam mengikuti instruksi penyuntingan di berbagai tahapan interaksi," ungkap OpenAI seperti dikutip dari 9to5mac, Rabu (9/9).
Kecepatan pembuatan gambar juga menjadi salah satu peningkatan utama. OpenAI menyebut latensi Images 2.5 telah dipangkas hingga 50 persen dibandingkan Images 2.0.
"Kami juga telah memangkas latensi pembuatan gambar hingga 50 persen dibandingkan Images 2.0, sehingga Anda dapat membuat gambar dan menyempurnakan konsep Anda dengan lebih cepat,” imbuhnya.
Selain peningkatan performa, OpenAI memperkenalkan fitur baru bernama Sketch. Fitur tersebut memungkinkan pengguna menggambar langsung di dalam ChatGPT dan menjadikannya sebagai referensi ketika membuat gambar.
OpenAI juga menambahkan sejumlah fitur pendukung, termasuk templat untuk berbagai format gambar populer serta opsi berbagi prompt. Dengan fitur tersebut, pengguna lain dapat mencoba kembali ide atau konsep gambar yang dibuat.
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Jawa Pos
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