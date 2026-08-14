Alejandro Grimaldo Bocorkan Tekad setelah Resmi Gabung Atletico Madrid

Alejandro Grimaldo resmi berseragam Atletico Madrid. (Dok. Atletico Madrid)
JawaPos.com - Alejandro Grimaldo membocorkan tekadnya setelah resmi direkrut menjadi pemain Atletico Madrid. Ia sudah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030.
Bermain di Atletico Madrid sudah dinantikan Alejandro Grimaldo yang memiliki banyak suporter. Ia juga akan bersiap untuk laga pembuka Liga Spanyol melawan Malaga pada 20 Agustus.
"Saya sangat menantikan untuk berada di sini, untuk menunjukkan sikap saya, permainan sepak bola saya, dan ambisi saya. Saya tahu kami memiliki basis penggemar yang luar biasa. Manajer telah menunjukkan kepada saya ambisi yang dimiliki klub ini. Saya sangat bersemangat untuk memulai proyek ini melawan Málaga, dan dengan kemenangan," kata Alejandro Grimaldo yang dikutip Mundo Deportivo, Jumat (14/8).
Di Atletico Madrid, Grimaldo akan kembali bertemu dengan rekan setimnya di timnas Spanyol seperti Marc Pubill, Marcos Llorente, dan Alex Baena. Mereka berbicara tentang suasana tim dan juga para suporter.
"Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka, mereka telah berbicara sangat positif tentang tim dan para penggemar. Datang dengan teman-teman di ruang ganti sangat penting. Sebelum jendela transfer dibuka, saya memiliki gagasan yang sangat jelas dan saya ingin datang ke sini," jelas bek kiri 30 tahun tersebut.
Tekad Grimaldo datang ke Atletico Madrid adalah untuk memenangkan gelar dan menjadi bek terbaik di Liga Spanyol. Selain itu, pemilik satu gelar Piala Dunia tersebut ingin membantu para pemain muda.
"Semua orang mengenal saya sebagai pemain sepak bola. Saya pikir saya dapat memberikan banyak kontribusi berupa kerja keras dan ambisi. Saya juga ingin mencoba membantu para pemain muda mengembangkan ambisi yang sama," ujar mantan pemain Bayer Leverkusen tersebut.
"Saya orang yang sangat ambisius, saya memiliki tujuan yang sangat jelas. Saya ingin memenangkan gelar dan menjadi bek sayap terbaik di LaLiga, dan jika kurang dari itu, saya tidak akan senang," pungkas Alejandro Grimaldo.
Performa Alejandro Grimaldo musim lalu
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