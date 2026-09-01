Mobo dan Tren Robot Companion: Ketika Robot Mulai Memahami Kehidupan Keluarga

JawaPos.com - Mobo, robot pendamping berbasis embodied intelligence, mulai menunjukkan arah baru perkembangan robot companion yang dirancang untuk hidup berdampingan dengan manusia.

Robot ini diklaim tidak hanya dapat menjalankan perintah, tetapi dikembangkan untuk mengenali orang, memahami lingkungan rumah, mengingat kebiasaan keluarga, dan membantu aktivitas sehari-hari.

Mobo tampil perdana di hadapan publik dalam World Robot Conference (WRC) 2026. Dalam demonstrasinya, Mobo tidak sekadar dipajang secara statis seperti robot pada umumnya. Robot ini bergerak mengelilingi area bersama Argos, robot anjing berkaki empat, hingga menampilkan gerakan tari yang menarik perhatian pengunjung.

Anak-anak yang berada di lokasi bahkan ikut menari dan berinteraksi dengan Mobo. Demonstrasi tersebut memperlihatkan bagaimana robot companion mulai diarahkan untuk memiliki kemampuan interaksi yang lebih dekat dengan manusia, sekaligus beradaptasi dengan lingkungan tempatnya digunakan.

Bukan Sekadar Robot yang Menunggu Perintah Lingkungan rumah memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan industri. Jika robot industri umumnya bekerja dalam ruang yang terstruktur dengan proses yang sudah ditentukan, kondisi rumah jauh lebih dinamis.

Orang dapat berpindah tempat, benda bisa berubah posisi, sementara kebutuhan setiap anggota keluarga juga berbeda. Robot yang ditujukan untuk rumah karena itu harus mampu mengenali lingkungan, memahami situasi, kemudian menentukan tindakan yang tepat.

Mobo dikembangkan dengan pendekatan embodied intelligence untuk menghadapi kondisi tersebut. Kemampuannya tidak berhenti pada menerima instruksi, tetapi mencakup kemampuan mengenali manusia, memahami lingkungan sekitar, menganalisis situasi, dan bertindak berdasarkan konteks.

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Mobo juga dibekali Vision Language Model (VLM) yang memadukan informasi visual dan audio untuk membantu mengenali objek, manusia, serta kondisi di dalam rumah.