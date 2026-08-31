Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Senin, 31 Agustus 2026 | 19.39 WIB

Apjatel Ajak Industri Telekomunikasi Perkuat Konektivitas Digital Indonesia

Fun Walk Apjatel satukan pelaku industri telekomunikasi di Indonesia. (Istimewa) - Image

Fun Walk Apjatel satukan pelaku industri telekomunikasi di Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) dorong penguatan kolaborasi antar pelaku industri telekomunikasi dan pemerintah untuk memastikan konektivitas digital Indonesia semakin kuat, merata, dan mendukung kedaulatan komunikasi nasional.

Pesan itu disampaikan Ketua Umum Apjatel Jerry Mangasas Swandy dalam kegiatan Fun Walk memperingati Hari Bhakti Postel ke-81 Tahun 2026 di Jakarta, Minggu (30/8).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 peserta dari pemerintah, perusahaan telekomunikasi, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan ekosistem digital.

Menurut Jerry, pembangunan konektivitas tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak.

Pemerintah dan industri perlu bergerak bersama untuk memperkuat infrastruktur sekaligus memastikan layanan telekomunikasi mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

“Ini juga menjadi enabler, kita bergerak bersama-sama dengan Komdigi dalam layanan sektor telekomunikasi, baik dalam hal ketahanan, kedaulatan dan transformasi digital yang menjadi satu barometer percepatan, bagaimana kita terkoneksi antara satu orang ke orang, pulau ke pulau, dan sektor ke sektor,” ungkap Jerry di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta.

Konektivitas Tak Sekadar Memperluas Jaringan

Penguatan konektivitas digital memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar memperluas jangkauan jaringan.

Infrastruktur telekomunikasi menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga transformasi digital di berbagai sektor.

Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital Raden Wijaya Kusumawardhana mengatakan, kolaborasi dalam ekosistem digital dapat menjadi pendorong peningkatan jangkauan dan kualitas layanan telekomunikasi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BGN Bakal Latih Kepala SPPG dan Akuntan Kelola Pelaporan Digital - Image
Nasional

BGN Bakal Latih Kepala SPPG dan Akuntan Kelola Pelaporan Digital

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02.09 WIB

Dorong Transformasi Digital Sektor Maritim, Telkomsat Perkuat Konektivitas Layanan - Image
Bisnis

Dorong Transformasi Digital Sektor Maritim, Telkomsat Perkuat Konektivitas Layanan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.33 WIB

BATIC 2026 Buka Babak Baru Transformasi Digital Asia Pasifik - Image
Ekonomi

BATIC 2026 Buka Babak Baru Transformasi Digital Asia Pasifik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 18.06 WIB

Terpopuler

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa - Image
1

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

2

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

3

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

4

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

5

Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!

7

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

8

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

9

Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?

10

Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore