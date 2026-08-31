Apjatel Ajak Industri Telekomunikasi Perkuat Konektivitas Digital Indonesia

Fun Walk Apjatel satukan pelaku industri telekomunikasi di Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) dorong penguatan kolaborasi antar pelaku industri telekomunikasi dan pemerintah untuk memastikan konektivitas digital Indonesia semakin kuat, merata, dan mendukung kedaulatan komunikasi nasional.
Pesan itu disampaikan Ketua Umum Apjatel Jerry Mangasas Swandy dalam kegiatan Fun Walk memperingati Hari Bhakti Postel ke-81 Tahun 2026 di Jakarta, Minggu (30/8).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 peserta dari pemerintah, perusahaan telekomunikasi, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan ekosistem digital.
Menurut Jerry, pembangunan konektivitas tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak.
Pemerintah dan industri perlu bergerak bersama untuk memperkuat infrastruktur sekaligus memastikan layanan telekomunikasi mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
“Ini juga menjadi enabler, kita bergerak bersama-sama dengan Komdigi dalam layanan sektor telekomunikasi, baik dalam hal ketahanan, kedaulatan dan transformasi digital yang menjadi satu barometer percepatan, bagaimana kita terkoneksi antara satu orang ke orang, pulau ke pulau, dan sektor ke sektor,” ungkap Jerry di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta.
Penguatan konektivitas digital memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar memperluas jangkauan jaringan.
Infrastruktur telekomunikasi menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga transformasi digital di berbagai sektor.
Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital Raden Wijaya Kusumawardhana mengatakan, kolaborasi dalam ekosistem digital dapat menjadi pendorong peningkatan jangkauan dan kualitas layanan telekomunikasi.
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Jawa Pos
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