Dorong Transformasi Digital Sektor Maritim, Telkomsat Perkuat Konektivitas Layanan

JawaPos.com – Telkomsat terus memperkuat kapabilitas layanan berbasis satelit guna mendukung perkembangan industri maritim. Dengan pengalaman dalam mengelola infrastruktur dan layanan satelit, anak usaha PT Telkom menghadirkan solusi yang mampu mengikuti mobilitas kapal di berbagai wilayah perairan Indonesia.

Direktur Komersial Telkomsat, Andri Yunianto, mengatakan bahwa karakteristik industri maritim membutuhkan dukungan teknologi yang mampu beradaptasi dengan pergerakan dan kebutuhan operasional pelanggan.

“Industri maritim memiliki karakteristik yang sangat dinamis. Kapal terus bergerak dan beroperasi di wilayah yang tidak selalu dapat dijangkau jaringan terestrial. Telkomsat ingin menghadirkan solusi yang tidak hanya andal, tetapi juga mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan selama menjalankan aktivitas di laut,” ujar Andri.



Setiap hari, kapal niaga, armada logistik, kapal perikanan, kapal penunjang industri, hingga kapal wisata melintasi perairan untuk membawa komoditas, mendukung kegiatan usaha, dan menghubungkan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Seiring dengan transformasi digital di sektor maritim, konektivitas kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi. Kehadirannya menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi, memperkuat keselamatan pelayaran, serta memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap aktivitas operasional kapal.

Telkomsat melihat perkembangan tersebut sebagai peluang untuk terus memperkuat layanan digital di sektor maritim. Melalui pemanfaatan teknologi satelit, Telkomsat menghadirkan konektivitas yang dapat mendukung mobilitas kapal serta memberikan pengalaman akses internet berkecepatan tinggi selama pelayaran.

Dengan perangkat yang dirancang lebih praktis dan layanan yang dapat mendukung aktivitas kapal di berbagai wilayah operasional, solusi tersebut membuka peluang baru bagi perusahaan untuk menghadirkan lingkungan kerja di atas kapal yang semakin terkoneksi.