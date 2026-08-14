Instagram Ganti Logo Setelah 10 Tahun, Desain Baru Tuai Pujian dan Candaan

JawaPos.com - Instagram memperkenalkan wordmark atau logo baru pada Kamis (23/8). Pembaruan ini menandai perubahan desain nama Instagram setelah sekitar satu dekade menggunakan tampilan sebelumnya.

Seperti dilansir dari TechCrunch, perubahan tersebut diumumkan pimpinan Instagram Adam Mosseri melalui Instagram dan Threads. Ia menyebut desain baru itu sebagai tampilan yang "lebih tajam dan modern". Namun tetap mempertahankan karakter orisinal dan kesederhanaan yang selama ini melekat pada merek Instagram.

Meski perubahan logo sebuah merek besar kerap memicu respons beragam, desain terbaru Instagram justru mendapat cukup banyak pujian. Sejumlah pengguna menilai tampilan barunya lebih segar, sementara sebagian lainnya menyoroti pemilihan jenis huruf yang digunakan.

Desain tersebut menggunakan gaya tipografi yang mengingatkan pada tulisan sambung (cursive). Beberapa huruf, termasuk "s", "r", dan "g", dibuat dengan lengkungan yang memberikan kesan klasik sekaligus berbeda dari wordmark sebelumnya.

Namun, tidak semua respons datang dalam bentuk pujian. Sebagian pengguna bercanda bahwa bentuk huruf "r" pada desain baru membuat tulisan Instagram sekilas terlihat seperti "Instagzam".

Terlepas dari perdebatan soal bentuk huruf, Instagram merupakan salah satu merek yang sangat dikenal secara global. Karena itu, perubahan tipografi tersebut kemungkinan tidak banyak memengaruhi kemampuan pengguna untuk mengenali nama platform tersebut.

Pilihan gaya tulisan sambung juga menjadi bagian menarik dari desain baru ini. Terlebih, generasi muda saat ini semakin jarang mendapatkan pembelajaran mengenai tulisan sambung, sehingga beberapa bentuk huruf mungkin terasa kurang familiar bagi mereka.

Pembaruan wordmark ini menjadi perubahan desain besar setelah Instagram terakhir kali melakukan penyegaran identitas visual pada 2016. Saat itu, Instagram meninggalkan ikon kamera klasik berwarna cokelat dengan garis pelangi dan menggantinya dengan ikon gradasi warna-warni yang masih digunakan hingga sekarang.