Cafe Viral di Bogor: Ada Kopitiam, Artisan Bakery, Sampai Konsep Rustic yang Instagramable Buat Foto

JawaPos.com-Melipir ke Bogor, ternyata ada banyak tempat menarik yang bisa anda kunjungi.

Bukan hanya Jakarta dan Bandung yang cocok dijadikan destinasi hopping dan menjelajah tempat-tempat baru, Bogor juga punya banyak cafe hidden gem dengan konsep unik dan berbeda.

Di sini anda dapat menemukan beragam kuliner menarik seperti artisan salt bread, artisan donat, soft sourdough, sampai kombucha coffee di sejumlah kafe pilihan.

Tidak hanya hadir dengan konsep kekinian, kafe-kafe di Bogor juga menghadirkan suasana hangat dengan tema yang beragam.

Mulai dari konsep rustic ala pedesaan yang terasa homey, cafe cabin, cafe minimalis modern, sampai tema scandinavian yang sangat estetik.

Tidak hanya bisa menikmati aneka hidangan, anda juga dapat menemukan berbagai spot foto yang estetik dan instagramable.

Dijamin perut kenyang dan feeds instagram pun aman. Jika anda sedang berencana berkunjung ke Bogor, tujuh kafe viral berdasarkan ulasan YouTube @estelleinaday ini sangat bisa menjadi pilihan wajib untuk dikunjungi.

Nakotiam

Nakotiam terletak di Jl. Binamarga II Bogor Jawa Barat. Tempat ngopi ini mengusung konsep ala-ala kopitiam peranakan dengan konsep modern yang terasa homey. Di sini anda dapat memesan menu yang lezat dan khas mulai dari roti butter cake coklat keju, ketan duren, pisang goreng, bubur kacang merah, bubur campur, ongol-ongol, kolak pisang, telur setengah matang, telur tim, pangsit goreng, bakso goreng, siomay goreng, kulit ayam, risol bihun, cakwe goreng, kari, mie tomat, kwetiau, nasi ayam, mie ayam, laksa, dan juga nasi lemak. Untuk minuman, tersedia pilihan seperti kopi O, kopi butter, kopi cham, kopi tarik, teh tarik, teh pandan, sampai matcha. Menu di sini dibanderol mulai dari Rp 12.000. Pengunjung juga bisa bermain mahjong saat nongkrong di cafe ini.

Hi Mondey

Hi Monday berada dalam satu atap dengan Nakotiam. Di sini anda dapat menemukan aneka salt bread fresh yang baru saja dipanggang. Variannya juga beragam mulai dari varian cranberry cheese cream, charcoal, honey mustard smoked beef, jasuke, honey red cheddar, lotus biscoff,choco crumble, choco nutella, sampai truffle. Harga yang dibanderol juga cukup terjangkau, mulai dari Rp 15.000.

Arkive