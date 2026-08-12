Haaland Sindir Elliot Anderson di Instagram, Dua Kata Ini Bikin Fans Manchester City Ikut Tertawa

Penyerang Manchester City asal Norwegia Erling Haaland. (Bein Sports)
JawaPos.com - Erling Haaland kembali menjadi sorotan setelah melontarkan sindiran kepada rekan barunya di Manchester City Elliot Anderson.
Striker asal Norwegia Erling Haaland memberikan respons singkat namun cukup pedas ketika seorang penggemar meminta dia menyapa Anderson melalui kolom komentar Instagram.
Erling Haaland dan Elliot Anderson kini berstatus sebagai rekan satu tim setelah Manchester City mendatangkan sang gelandang dengan nilai transfer mencapai £116 juta.
Baca Juga:Anthony Gordon Belum Dapat Nomor Punggung di Barcelona, Masalah Pendaftaran Kembali Menghantui
Pemain berusia 23 tahun tersebut diharapkan bisa menambah kekuatan lini tengah The Citizens menghadapi musim 2026/2027.
Menariknya, hubungan keduanya sudah memiliki cerita tersendiri sebelum Anderson resmi bergabung dengan Manchester City.
Haaland dan Anderson sempat terlibat dalam sebuah insiden ketika Norwegia menghadapi Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung ketat dan diwarnai kontroversi yang melibatkan kedua pemain.
Saat skor masih 1-1, Norwegia sempat mencetak gol melalui Torbjorn Heggem setelah memanfaatkan bola muntah dari situasi sepak pojok.
Namun, gol tersebut kemudian dianulir setelah wasit melakukan pemeriksaan VAR. Dalam tayangan ulang, Haaland terlihat mendorong Anderson hingga terjatuh sebelum bola masuk ke gawang.
Wasit akhirnya menganggap kontak tersebut sebagai pelanggaran sehingga gol Norwegia tidak disahkan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan