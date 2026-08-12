Haaland Sindir Elliot Anderson di Instagram, Dua Kata Ini Bikin Fans Manchester City Ikut Tertawa

JawaPos.com - Erling Haaland kembali menjadi sorotan setelah melontarkan sindiran kepada rekan barunya di Manchester City Elliot Anderson.

Striker asal Norwegia Erling Haaland memberikan respons singkat namun cukup pedas ketika seorang penggemar meminta dia menyapa Anderson melalui kolom komentar Instagram.

Erling Haaland dan Elliot Anderson kini berstatus sebagai rekan satu tim setelah Manchester City mendatangkan sang gelandang dengan nilai transfer mencapai £116 juta.

Pemain berusia 23 tahun tersebut diharapkan bisa menambah kekuatan lini tengah The Citizens menghadapi musim 2026/2027.

Menariknya, hubungan keduanya sudah memiliki cerita tersendiri sebelum Anderson resmi bergabung dengan Manchester City.

Haaland dan Anderson sempat terlibat dalam sebuah insiden ketika Norwegia menghadapi Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung ketat dan diwarnai kontroversi yang melibatkan kedua pemain.

Saat skor masih 1-1, Norwegia sempat mencetak gol melalui Torbjorn Heggem setelah memanfaatkan bola muntah dari situasi sepak pojok.

Namun, gol tersebut kemudian dianulir setelah wasit melakukan pemeriksaan VAR. Dalam tayangan ulang, Haaland terlihat mendorong Anderson hingga terjatuh sebelum bola masuk ke gawang.