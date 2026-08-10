7 Tips Mengatasi Handphone Panas saat Digunakan, Apa Saja?

ilustrasi orang yang bermain handphone. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Handphone panas ketika digunakan adalah masalah umum yang dapat mengurangi kinerja, menyebabkan lagging, dan mempercepat keausan baterai.

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan ponsel menjadi terlalu panas.

Faktor-faktor tersebut meliputi paparan langsung terhadap suhu tinggi, beban kerja yang berat pada prosesor dan komponen lainnya.

Reaksi instan ketika Anda merasa handphone menjadi panas adalah mematikannya, tetapi ada hal lain yang dapat Anda lakukan untuk mendinginkannya.

Melansir BGR, berikut tips mendinginkan handphone dengan cepat tanpa mematikannya, serta kesalahan apa yang harus dihindari.

1. Jauhkan HP dari sinar matahari langsung

Matahari adalah salah satu musuh terbesar elektronik sensitif. Logam dan kaca menyerap panas dengan sangat cepat.

Jangan tinggalkan ponsel Anda di ambang jendela atau di dalam mobil yang terparkir karena suhu di sana dapat melonjak dalam hitungan menit.