Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.01 WIB

7 Tips Mengatasi Handphone Panas saat Digunakan, Apa Saja?

Gambar utama - Image
ilustrasi orang yang bermain handphone. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Handphone panas ketika digunakan adalah masalah umum yang dapat mengurangi kinerja, menyebabkan lagging, dan mempercepat keausan baterai.

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan ponsel menjadi terlalu panas.

Faktor-faktor tersebut meliputi paparan langsung terhadap suhu tinggi, beban kerja yang berat pada prosesor dan komponen lainnya.

Reaksi instan ketika Anda merasa handphone menjadi panas adalah mematikannya, tetapi ada hal lain yang dapat Anda lakukan untuk mendinginkannya.

Melansir BGR, berikut tips mendinginkan handphone dengan cepat tanpa mematikannya, serta kesalahan apa yang harus dihindari.

1. Jauhkan HP dari sinar matahari langsung

Matahari adalah salah satu musuh terbesar elektronik sensitif. Logam dan kaca menyerap panas dengan sangat cepat.

Jangan tinggalkan ponsel Anda di ambang jendela atau di dalam mobil yang terparkir karena suhu di sana dapat melonjak dalam hitungan menit.

Saat berada di luar ruangan, cobalah menggunakan perangkat Anda di tempat teduh.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Tiga Singa di Kebun Binatang Tokyo Mati Diduga Akibat Gelombang Panas - Image
Travelling

Tiga Singa di Kebun Binatang Tokyo Mati Diduga Akibat Gelombang Panas

Selasa, 4 Agustus 2026 | 19.06 WIB

Jepang Catat Hari Pertama Bersuhu 40 Derajat Celsius, Istilah Baru "Kokushobi" Resmi Digunakan - Image
Internasional

Jepang Catat Hari Pertama Bersuhu 40 Derajat Celsius, Istilah Baru "Kokushobi" Resmi Digunakan

Rabu, 22 Juli 2026 | 18.47 WIB

Jepang Masuki Musim Panas, Tokyo Catat Hari Pertama Bersuhu 35 Derajat Celsius - Image
Internasional

Jepang Masuki Musim Panas, Tokyo Catat Hari Pertama Bersuhu 35 Derajat Celsius

Senin, 20 Juli 2026 | 19.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore