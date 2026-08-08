APJII: Internet Indonesia Bukan Lagi Soal Akses, tapi Kualitas dan Keamanan

JawaPos.com - Tantangan internet Indonesia kini bergeser. Setelah perluasan akses, persoalan berikutnya adalah memastikan koneksi internet berkualitas, terjangkau, aman, sekaligus mendukung masyarakat agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan, pembangunan konektivitas tidak lagi cukup hanya dengan memperluas jangkauan jaringan.

Menurut dia, kualitas layanan dan pemerataan manfaat internet menjadi pekerjaan berikutnya yang harus diperkuat.

Hal itu disampaikan Arif dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional APJII dan Internet Days 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) baru-baru ini.

"Selama tiga dekade, APJII terus berupaya membangun ekosistem internet nasional yang semakin kuat, terbuka, dan kolaboratif,” ujar Muhammad Arif.

“Ke depan, tantangan kita bukan lagi soal perluasan akses. Ke depan, tantangan kita adalah menghadirkan konektivitas yang berkualitas sebagai fondasi transformasi digital Indonesia," lanjutnya.

Pengguna Internet Indonesia Tembus 235 Juta Perubahan tantangan tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terhubung ke internet.

Berdasarkan survei APJII, penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5 persen atau sekitar 221 juta pengguna pada 2024.

Angka tersebut meningkat menjadi 81,72 persen pada 2026, atau sekitar 235 juta pengguna internet di seluruh Indonesia.