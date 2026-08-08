Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Minggu, 9 Agustus 2026 | 04.59 WIB

APJII: Internet Indonesia Bukan Lagi Soal Akses, tapi Kualitas dan Keamanan

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif. (Rian/JawaPos.com) - Image

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif. (Rian/JawaPos.com)

JawaPos.com - Tantangan internet Indonesia kini bergeser. Setelah perluasan akses, persoalan berikutnya adalah memastikan koneksi internet berkualitas, terjangkau, aman, sekaligus mendukung masyarakat agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan, pembangunan konektivitas tidak lagi cukup hanya dengan memperluas jangkauan jaringan.

Menurut dia, kualitas layanan dan pemerataan manfaat internet menjadi pekerjaan berikutnya yang harus diperkuat.

Hal itu disampaikan Arif dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional APJII dan Internet Days 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) baru-baru ini.

"Selama tiga dekade, APJII terus berupaya membangun ekosistem internet nasional yang semakin kuat, terbuka, dan kolaboratif,” ujar Muhammad Arif.

“Ke depan, tantangan kita bukan lagi soal perluasan akses. Ke depan, tantangan kita adalah menghadirkan konektivitas yang berkualitas sebagai fondasi transformasi digital Indonesia," lanjutnya.

Pengguna Internet Indonesia Tembus 235 Juta

Perubahan tantangan tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terhubung ke internet.

Berdasarkan survei APJII, penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5 persen atau sekitar 221 juta pengguna pada 2024.

Angka tersebut meningkat menjadi 81,72 persen pada 2026, atau sekitar 235 juta pengguna internet di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa internet semakin sulit dipisahkan dari aktivitas masyarakat, mulai dari komunikasi, pendidikan, ekonomi, hiburan hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
AI Kini Bisa Bertindak Sendiri, Komdigi Siapkan Aturan Baru untuk Cegah Risiko - Image
Teknologi

AI Kini Bisa Bertindak Sendiri, Komdigi Siapkan Aturan Baru untuk Cegah Risiko

Jumat, 7 Agustus 2026 | 19.32 WIB

Komdigi Percepat Roadmap 5G, Target Cakupan Nasional pada 2029 demi Ekonomi AI - Image
Teknologi

Komdigi Percepat Roadmap 5G, Target Cakupan Nasional pada 2029 demi Ekonomi AI

Jumat, 7 Agustus 2026 | 18.31 WIB

YouTube Kena Teguran Pertama dari Komdigi, Diprotes karena Konten Vape Libatkan Anak - Image
Teknologi

YouTube Kena Teguran Pertama dari Komdigi, Diprotes karena Konten Vape Libatkan Anak

Senin, 3 Agustus 2026 | 23.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

4

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

5

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

6

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

7

Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol

8

Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan

9

Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore