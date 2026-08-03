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Nanda Prayoga
Senin, 3 Agustus 2026 | 20.16 WIB

AI Bukan Cuma Buat Chat, Kini Bisa Ikut Carikan Jodoh di Dunia Nyata

Ilustrasi AI. (Pinterest) - Image

Ilustrasi AI. (Pinterest)

JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) kini semakin meluas dan tidak lagi sebatas membantu pekerjaan atau menjadi teman mengobrol di aplikasi. Teknologi tersebut mulai digunakan untuk menciptakan interaksi sosial di dunia nyata, termasuk membantu orang menemukan pasangan yang dianggap cocok.

Gambaran tersebut terlihat dalam acara Matchmaking Night yang digelar di kawasan PIK, Jakarta Utara. Acara hasil kolaborasi dengan komunitas AI terbesar di Indonesia itu menghadirkan pengalaman mencari pasangan melalui sistem berbasis AI.

Konten kreator Aldo Wijaya menjadi salah satu peserta yang mencoba langsung teknologi tersebut. Namun sebelum merasakan pengalaman matchmaking berbasis AI, Aldo lebih dulu mengalami kejadian unik karena wajah baby face miliknya membuat ia sempat diragukan usianya saat hendak memasuki venue.

"Pertama kalinya dalam hidup gua buat masuk klub, gua udah bawa KTP, semoga orang-orang percaya kalau gua punya KTP," ujar Aldo.

Kekhawatiran Aldo ternyata terbukti. Petugas keamanan sempat menahannya karena mengira dirinya belum cukup umur untuk memasuki area klub. Setelah menunjukkan KTP dan memastikan usianya telah memenuhi syarat, Aldo akhirnya diperbolehkan masuk dan mengikuti seluruh rangkaian acara.

Di dalam venue, Aldo mencoba HoWePlay, platform interaksi berbasis AI. Pengguna cukup memindai QR Code melalui ponsel, lalu mengisi informasi berupa tahun, bulan, tanggal, dan jam kelahiran.

Data tersebut kemudian diproses oleh sistem AI menggunakan pendekatan astrologi Tiongkok BaZi untuk menganalisis tingkat kecocokan antarpeserta. Hasil pencocokan langsung dikirim ke ponsel masing-masing pengunjung sehingga mereka dapat berkenalan dengan pasangan yang direkomendasikan.

Selama acara berlangsung, layar utama juga menampilkan tiga pasangan dengan tingkat kecocokan tertinggi, bahkan beberapa di antaranya mencapai angka 100 persen. Seluruh proses dilakukan secara otomatis melalui sistem AI yang dikembangkan AICO.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan AI kini mulai merambah industri hiburan dan aktivitas sosial. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu digital, tetapi juga menjadi penghubung interaksi antarmanusia di berbagai jenis acara.

Editor: Sabik Aji Taufan
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