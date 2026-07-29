Perang Terbuka Masa Depan AI: Silicon Valley Terbelah saat Model Tiongkok Menekan Dominasi AS

CEO Nvidia Jensen Huang dalam sebuah acara di Tokyo pada awal Juli (The Guardian)
JawaPos.com - Munculnya model kecerdasan buatan (AI) terbuka dari Tiongkok memicu perdebatan sengit di pusat industri teknologi dunia, Silicon Valley. Para pemimpin raksasa teknologi Amerika Serikat kini berbeda pandangan mengenai apakah model AI yang dapat diakses dan dimodifikasi secara bebas akan mempercepat inovasi atau justru meningkatkan risiko keamanan karena lebih sulit dikendalikan.
Sejumlah tokoh teknologi besar seperti CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Microsoft Satya Nadella, dan Elon Musk mendorong pengembangan model AI terbuka atau open-source AI, yaitu sistem yang memungkinkan pengguna mengakses serta memodifikasi model tersebut. Mereka menilai keterbukaan dapat mempercepat inovasi dan memperluas akses terhadap teknologi AI.
Dilansir dari The Guardian, Rabu (29/7/2026), perdebatan ini kembali menguat setelah munculnya model AI terbuka baru dari Tiongkok bernama Kimi K3 yang disebut mampu bersaing dengan sejumlah model AI terbaik buatan Amerika Serikat.
Dalam unggahan pertamanya di X mengenai isu tersebut, Jensen Huang menulis, "Model terbuka memperkuat keamanan dan keamanan siber, mempercepat inovasi dan penyebaran teknologi, serta memungkinkan kedaulatan."
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Dukungan terhadap model terbuka juga dituangkan dalam surat terbuka yang diprakarsai Microsoft dan ditandatangani sejumlah perusahaan teknologi serta investor, termasuk SpaceX, Nvidia, Palantir, dan Andreessen Horowitz.
Surat itu menyatakan bahwa model terbuka diperlukan untuk "menciptakan peluang bagi inovasi dan kemakmuran" di Amerika Serikat. Namun, Anthropic tidak ikut menandatangani surat tersebut karena menilai model terbuka memiliki risiko keamanan lebih besar akibat lebih sulit dikendalikan dibandingkan model tertutup seperti Claude.
Di sisi lain, OpenAI yang sebelumnya juga memperingatkan risiko model terbuka kini mengambil posisi lebih fleksibel dengan ikut mendukung surat tersebut. Dean Ball, kepala strategi masa depan OpenAI, sebelumnya memperingatkan bahwa kebijakan AI terbuka dapat menguntungkan Tiongkok dan berpotensi membawa "komunisme AI penuh." Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa masa depan AI kini menjadi pertarungan antara gagasan keterbukaan dan kebutuhan pengawasan ketat.
Perselisihan tersebut juga dipengaruhi kepentingan bisnis masing-masing pihak. Perusahaan modal ventura melihat model terbuka sebagai cara menekan biaya pengembangan AI yang semakin mahal, sementara Nvidia diuntungkan dari meningkatnya penggunaan perangkat keras AI secara luas.
Sebaliknya, OpenAI dan Anthropic yang telah memimpin pengembangan model AI tingkat lanjut menghadapi ancaman dari model terbuka yang lebih murah dan mudah diakses.
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