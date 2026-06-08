Amazing Toy Show Jakarta 2026 Siap Boyong 100 Kreator Lokal dan Internasional

JawaPos.com - Kabar gembira bagi para pencinta mainan, kolektor, dan penggemar pop culture di Tanah Air. Amazing Toy Show (ATS) Jakarta 2026, akan digelar pada 18–21 Juni 2026. Acara di Gandaria City Mall, Jakarta, ini siap menjadi perayaan dunia art toy perdana di Indonesia. Dibuka untuk masyarakat dengan akses gratis (Free Entry) tanpa tiket maupun batasan masuk.

Kehadiran ATS di Jakarta tahun ini sekaligus menandai babak baru pameran tahunan itu. ATS konsisten diselenggarakan sebanyak satu kali dalam setahun di setiap kota tujuan.

Komisaris PT Click Prime International Gwendolyn Tjandra mengungkapkan antusiasmenya dalam membawa perhelatan akbar ini ke hadapan publik Jakarta. Pihaknya senang setelah delapan tahun event ini bisa dibawa ke Jakarta sebagai bagian dari rangkaian tur dunia tahun ini.

“Ini merupakan debut kami di Indonesia, dan kami sangat terkesan dengan antusiasme komunitas kolektor lokal sejak platform ini pertama kali kami mulai di Hongkong pada 2018. Kami membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat. Kami ingin memberikan wadah bagi kreator lokal untuk bersanding langsung dengan maestro internasional, sekaligus memberikan akses eksklusif bagi kolektor Indonesia untuk mendapatkan item yang tidak dijual di tempat lain,” ungkap Gwendolyn Tjandra.

Dukungan besar juga datang dari industri kreatif lokal. Faza Meonk, kreator di balik karakter kekinian kebanggaan Indonesia, Si Juki, menyambut hangat kehadiran pameran ini sebagai momentum besar bagi ekosistem kreatif dalam negeri. Amazing Toy Show di Jakarta adalah sebuah pencapaian besar untuk ekosistem art toys di Indonesia.

"Selama ini kita melihat kiblatnya selalu di luar negeri, namun sekarang kreator lokal seperti Si Juki bisa berbagi panggung langsung dengan nama-nama besar global seperti GRAPE BRAIN dan Pucky di rumah sendiri," papar Faza Meonk.

Lewat event ATS, dia berharap menjadi jalan bagi para kreator art toys Indonesia untuk bisa dilihat dunia dan berpeluang untuk berkolaborasi lebih luas lagi baik sesama artist, company, ataupun partner lainnya.

“Saya juga berharap ATS bisa menjadi event tahunan dan membangun sinergi antara komunitas kolektor dan kreator," ungkap Faza Meonk, kreator Si Juki.