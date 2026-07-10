Meta Umumkan Fitur Baru Instagram, Kreator Kini Bisa Dapat Cuan dari Reels dan Feed

JawaPos.com - Meta memperluas peluang monetisasi bagi kreator konten dengan meluncurkan kemitraan afiliasi baru di Instagram. Melalui kerja sama ini, kreator yang memenuhi syarat di Indonesia dan sejumlah negara lain kini dapat memperoleh komisi dari rekomendasi produk yang dibagikan melalui Reels dan Feed. Program tersebut diluncurkan bersama Shopee dan menjadi salah satu ekspansi kemitraan afiliasi Meta di luar Amerika Serikat. Kehadirannya menandai semakin besarnya fokus Meta dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreator, seiring meningkatnya tren belanja yang dipengaruhi oleh konten media sosial.

Melalui fitur ini, pengguna, kreator, dapat menghubungkan akun afiliasi Shopee dengan akun profesional Instagram. Setelah terhubung, mereka bisa memilih produk afiliasi untuk ditampilkan dalam konten Reels maupun Feed. Jika audiens melakukan pembelian produk yang memenuhi syarat melalui Shopee, kreator akan memperoleh komisi.

Managing Director Meta Singapore, Nicole Tan, mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan membuka peluang monetisasi yang lebih luas bagi kreator.

"Dengan menghadirkan kemitraan afiliasi ke Instagram bersama Shopee, kami menciptakan lebih banyak peluang bagi kreator untuk mendapatkan penghasilan dari konten yang mereka sukai, sekaligus membantu mereka dalam meningkatkan kualitas konten," kata Nicole Tan melalui keterangannya.

Perluasan setelah program afiliasi Facebook

Kemitraan di Instagram merupakan kelanjutan dari program afiliasi Meta di Facebook yang diperkenalkan pada 2025. Menurut Shopee, hingga Maret 2026 lebih dari 5 juta kreator di seluruh dunia telah menghubungkan akun Facebook mereka dengan akun afiliasi Shopee.

Sekitar 50 persen di antaranya merupakan kreator baru dalam Program Afiliasi Shopee. Angka tersebut menunjukkan semakin besarnya minat kreator untuk memanfaatkan media sosial sebagai sumber pendapatan sekaligus memperkuat tren social commerce.

Executive Director Brand and Growth Marketing Shopee, Peggy Zhu, mengatakan keberhasilan program di Facebook menjadi alasan utama perluasan kerja sama ke Instagram.

"Kami sangat antusias untuk membangun momentum ini dengan Instagram, memberikan lebih banyak cara kepada kreator untuk mendapatkan penghasilan dari rekomendasi produk di Reels dan Feed, sekaligus membantu pembeli menemukan dan membeli produk Shopee dengan lebih mudah," ujar Peggy Zhu.