Hari Anak Nasional 2026: Orang Tua Diingatkan Tak Memaksa Anak Harus Selalu Sempurna

JawaPos.com - Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengingatkan orang tua bahwa setiap anak memiliki potensi dan cara berkembang yang berbeda. Alih-alih menuntut anak selalu menjadi yang terbaik, orang tua didorong memberikan ruang bagi mereka untuk bermain, bereksplorasi, dan menemukan keunikan diri.

Sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan," Morinaga mengajak orang tua melihat kembali makna membangun masa depan anak.

Menurut perusahaan, masa depan anak dapat dibangun dengan memberi kesempatan bagi mereka untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai potensinya, bukan dengan tuntutan untuk menjadi sempurna.

Brand Group Manager Morinaga Gregorius Daru mengatakan, setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang mendukung mereka menjadi dirinya sendiri. Setiap tahunnya, Hari Anak Nasional selalu menjadi momentum untuk merayakan potensi seluruh anak Indonesia.

“Sejalan dengan semangat Hari Anak Nasional tahun ini, kami percaya setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung mereka menjadi dirinya sendiri. Anak tidak perlu menjadi sempurna, tetapi mereka membutuhkan kesempatan untuk mencoba, bereksplorasi, dan menemukan potensi terbaiknya. Melalui Dunia Generasi Platinum: Door of Future – Advance Intelligence Lab, kami ingin menghadirkan pengalaman yang membantu orang tua melihat bahwa setiap anak memiliki cara unik untuk berkembang," ujar Daru di Jakarta, Jumat (24/7).

Menurutnya, dunia di masa depan membutuhkan generasi yang adaptif, kreatif, mampu berkolaborasi, serta memiliki beragam kecerdasan. Karena itu, anak sebaiknya diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya sejak dini, bukan dibebani tuntutan agar selalu menjadi yang paling unggul.

Melalui peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, diangkat pesan "Children Aren't Meant to Be Perfect. They're Meant to Be Children," sebagai pengingat bahwa masa kanak-kanak merupakan waktu bagi anak untuk bermain, belajar, dan bereksplorasi.

Menariknya lagi, dihadirkan pula Dunia Generasi Platinum: Door of Future – Advance Intelligence Lab pada 25-26 Juli 2026 di The Dome, Senayan Park, Jakarta untuk memeriahkan Hari Anak. Berbagai aktivitas interaktif disiapkan untuk membantu anak mengeksplorasi minat dan potensinya, sekaligus memberikan inspirasi bagi orang tua dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak.