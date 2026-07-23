Daftar Bank Penyedia Produk SimPel dari BCA hingga BSI, Tabungan Pelajar tembus Rp 29,13 Triliun

JawaPos.com - Pertumbuhan tabungan pelajar di perbankan nasional terus menunjukkan pertumbuhan positif seiring meningkatnya literasi keuangan, penetrasi layanan digital, dan penguatan program inklusi keuangan bagi peserta didik.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga kuartal I (Q1) 2026 jumlah rekening tabungan pelajar telah mencapai 59,03 juta rekening dengan total simpanan sebesar Rp 29,13 triliun.

Secara tahunan atau year on year (yoy), jumlah rekening tersebut masih tumbuh 1,25 persen, menunjukkan minat masyarakat untuk mengenalkan kebiasaan menabung sejak dini terus meningkat.

Peningkatan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai bank yang menyediakan produk Simpanan Pelajar (SimPel). Produk tabungan ini dirancang khusus bagi siswa dengan persyaratan yang mudah, setoran awal ringan, serta biaya administrasi yang minim sehingga lebih mudah diakses oleh anak-anak usia sekolah.

Selain menjadi tempat menyimpan uang, SimPel juga menjadi sarana edukasi bagi anak untuk mulai memahami pentingnya mengelola keuangan, menyusun tujuan menabung, hingga membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak usia dini.

Berikut sejumlah bank yang memiliki produk Simpanan Pelajar, dirangkum JawaPos.com, Kamis (23/7).

1. Bank Mandiri Bank Mandiri terus mencatat pertumbuhan positif pada produk Tabungan SimPel. Hingga Desember 2025, jumlah rekening SimPel mencapai 928 ribu rekening, meningkat 19,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam kurun 2021–2025, rata-rata pertumbuhan mencapai 117 ribu rekening per tahun dengan laju pertumbuhan sekitar 19,3 persen. Tren tersebut berlanjut pada 2026. Hingga Maret 2026, jumlah rekening telah mencapai 966 ribu rekening, atau meningkat sekitar 12 persen dibandingkan periode sebelumnya.