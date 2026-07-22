Soundmu Udah Nggak Relate? Tenang, kini Instagram Izinkan Pengguna Ganti Musik di Unggahan Lama Tanpa Hapus Postingan

Meta tengah menguji fitur baru bernama “Series” untuk Reels di Instagram dan Facebook. (Dok. Meta)
JawaPos.com - Instagram menghadirkan pembaruan yang memberi keleluasaan lebih bagi pengguna untuk mengedit konten yang sudah dipublikasikan. Platform media sosial milik Meta itu kini memungkinkan pengguna mengganti musik pada unggahan foto maupun carousel tanpa perlu menghapus dan mengunggah ulang postingan.
Sebelumnya, pengguna yang ingin mengubah lagu latar di sebuah unggahan harus menghapus konten tersebut terlebih dahulu. Cara itu membuat seluruh interaksi yang telah terkumpul, seperti jumlah suka, komentar, hingga jangkauan unggahan, ikut hilang.
Melalui fitur baru bernama "Ganti Audio", pengguna kini dapat memperbarui musik kapan saja tanpa memengaruhi performa unggahan yang sudah ada. Seluruh metrik keterlibatan, termasuk like, komentar, bagikan, dan jangkauan, akan tetap dipertahankan.
Instagram menyebut pembaruan tersebut sebagai bagian dari upaya menghadirkan lebih banyak kontrol kreatif bagi kreator maupun pengguna dalam mengelola konten mereka setelah dipublikasikan.
Kehadiran fitur ini juga menghapus dilema yang selama ini dihadapi kreator dan merek. Mereka tidak lagi harus memilih antara mempertahankan performa unggahan atau mengunggah ulang konten hanya demi mengganti musik latar.
Perubahan lagu juga dinilai dapat membuat sebuah unggahan tetap relevan dengan tren musik yang sedang berkembang. Selain itu, pengguna bisa memperbarui postingan lama agar lebih sesuai dengan preferensi musik mereka saat ini.
Untuk menggunakan fitur tersebut, pengguna cukup membuka unggahan yang ingin diubah, lalu mengetuk menu dua garis di pojok kanan atas. Setelah itu pilih Edit, kemudian akan muncul opsi Ganti Audio untuk memilih lagu baru.
Selama bertahun-tahun Instagram kerap mendapat kritik karena menghadirkan sejumlah fitur yang dianggap kurang dibutuhkan oleh pengguna. Karena itu, kehadiran fitur sederhana seperti kemampuan mengganti audio pada unggahan lama dinilai menjadi pembaruan yang lebih praktis dan bermanfaat.
Di sisi lain, Instagram juga baru-baru ini menghentikan fitur yang memungkinkan pengguna memodifikasi foto dari akun publik menggunakan kecerdasan buatan (AI). Perusahaan menyatakan fitur tersebut dihapus karena dinilai "gagal mencapai sasaran."
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