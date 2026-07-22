Meta Tambah Fitur Pengawasan Orang Tua di Threads, Bisa Batasi Waktu Pakai hingga Atur Privasi Remaja

JawaPos.com - Meta mengumumkan akan menghadirkan fitur pengawasan orang tua (parental supervision) ke Threads. Melalui fitur ini, orang tua dan wali dapat memantau aktivitas remaja di platform, mulai dari durasi penggunaan, menetapkan batas waktu harian, mengatur mode tidur, hingga mengelola pengaturan privasi melalui Family Center. Seperti dilansir dari TechCrunch, kehadiran fitur tersebut menjadi bagian dari upaya Meta memperkuat perlindungan bagi pengguna remaja di tengah meningkatnya sorotan regulator dan pembuat kebijakan terkait keamanan anak di ruang digital.

Selama beberapa tahun terakhir, Meta terus memperluas kontrol orang tua di berbagai layanannya untuk mengatasi kekhawatiran mengenai waktu layar berlebihan, paparan konten berbahaya, hingga keselamatan remaja saat beraktivitas di internet.

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Selain itu, Meta bersama sejumlah perusahaan media sosial lainnya juga masih menghadapi berbagai gugatan hukum yang berkaitan dengan isu keselamatan anak.

Peluncuran fitur ini dinilai menjadi langkah yang wajar mengingat Threads kini telah memiliki sekitar 500 juta pengguna aktif bulanan. Fitur pengawasan orang tua tersebut hadir sekitar tiga tahun setelah Threads pertama kali diluncurkan pada Juli 2023.

Melalui Family Center, orang tua dapat melihat total waktu yang dihabiskan remaja di Threads setiap hari selama sepekan terakhir, termasuk rata-rata durasi penggunaan harian. Orang tua juga dapat menetapkan batas waktu penggunaan harian sehingga akses ke aplikasi akan dibatasi setelah waktu yang ditentukan tercapai.

Apabila remaja mengakses Threads melalui beberapa perangkat, seperti ponsel dan laptop, batas waktu tersebut tetap berlaku secara kumulatif untuk seluruh perangkat yang digunakan.

Tak hanya itu, Meta juga memungkinkan orang tua membatasi atau memblokir akses Threads pada jam-jam tertentu, terutama pada malam hari. Untuk pengguna remaja, notifikasi akan dibisukan dan balasan otomatis diaktifkan secara default setiap pukul 22.00 hingga 07.00.

Orang tua juga diberikan kendali untuk mengatur siapa saja yang dapat menandai (tag) akun remaja mereka dalam unggahan di Threads.

Meta menjelaskan, akun remaja di Threads sebenarnya telah dilengkapi sejumlah perlindungan bawaan, seperti akun yang bersifat privat secara otomatis serta pembatasan terhadap jenis konten yang dapat ditampilkan. Namun, dengan fitur terbaru ini, orang tua dapat menentukan apakah remaja berusia di bawah 16 tahun diizinkan mengubah pengaturan perlindungan tersebut menjadi lebih longgar.