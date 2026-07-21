Siapa Dia Sebenarnya? Akun Instagram Bang Faiq Tembus 100 Ribu Followers Hanya dalam 3 Hari

JawaPos.com - Popularitas Bang Faiq di media sosial terus melesat. Penjual kambing asal Batu itu mencatatkan pencapaian yang jarang terjadi setelah akun Instagram yang baru dibuat berhasil menembus 100 ribu followers hanya dalam waktu tiga hari.

Akun Instagram Bang Faiq diketahui mulai aktif pada Jumat pekan lalu. Dalam waktu singkat, sejumlah kontennya langsung menarik perhatian publik dan menyebar luas di platform media sosial. Hasilnya, pada Senin (20/7), jumlah pengikutnya telah menembus angka 100 ribu followers.

Pertumbuhan tersebut terbilang luar biasa mengingat pencapaian serupa umumnya diraih oleh figur publik atau kreator konten yang telah lama membangun audiens dan dikenal publik luas. Bang Faiq justru mampu mencatatkan lonjakan jumlah pengikut hanya dalam hitungan hari sejak akun tersebut dibuat.

Popularitasnya masih terus meningkat. Hingga hari ini, Selasa (21/7), jumlah pengikut akun Instagram Bang Faiq telah mencapai sekitar 128 ribu followers dan masih terus bertambah seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap konten yang diunggahnya.

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Tak hanya jumlah pengikut yang meningkat pesat, video-video Bang Faiq juga memperoleh respons besar dari warganet. Video pertamanya telah ditonton sekitar 7,6 juta kali, sementara sejumlah video lainnya juga berhasil meraih jutaan penayangan.

Siapa Sebenarnya Bang Faiq? Bang Faiq merupakan penjual kambing asal Batu yang belakangan viral di media sosial. Dalam kesehariannya, ia mengurus sekaligus menjual kambing. Ia juga memiliki tempat khusus untuk menyembelih hewan kambing. Aktivitas itulah yang kemudian menjadi materi dalam sejumlah konten yang diunggahnya di media sosial.

Sosok Bang Faiq mudah dikenali publik berkat penampilannya yang khas. Ia memiliki rambut panjang, jenggot, kumis, dan brewok tebal, serta kerap mengenakan gamis saat menjalankan aktivitas.

Di media sosial, sebagian warganet menilai penampilannya memiliki kemiripan dengan sosok Yesus yang sering muncul dalam ilustrasi populer. Meski demikian, Bang Faiq bukan beragama Kristen, ia adalah seorang muslim.