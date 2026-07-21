Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 21 Juli 2026 | 21.46 WIB

Komdigi Perketat Pengawasan Registrasi SIM Biometrik, Minta Penjual Patuh Cegah Penyalahgunaan

Ilustrasi: Fitur keamanan biometrik saat ini banyak digunakan untuk melindungi layanan digital. (Lystloc). - Image

Ilustrasi: Fitur keamanan biometrik saat ini banyak digunakan untuk melindungi layanan digital. (Lystloc).

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM berbasis biometrik untuk memastikan proses pendaftaran berjalan sesuai aturan. Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah masih menemukan praktik penyalahgunaan registrasi di tingkat penjual yang berpotensi merugikan masyarakat.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menegaskan, implementasi registrasi pelanggan menggunakan data biometrik membutuhkan komitmen seluruh pihak agar berlangsung secara transparan dan sesuai ketentuan. Pengawasan di lapangan juga terus dilakukan untuk mendorong kepatuhan operator maupun mitra penjual.

Pengecekan yang dilakukan Komdigi menunjukkan sebagian besar pihak telah mematuhi aturan registrasi biometrik. Namun, pemerintah berharap pihak yang masih belum patuh segera menyesuaikan diri sehingga praktik penyalahgunaan dapat dihilangkan.

“Sudah lebih banyak yang comply daripada yang tidak, tapi yang tidak ini semoga semakin lama semakin menghilang dan kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi,” pungkas Dirjen Edwin saat melakukan pengecekan implementasi registrasi pelanggan menggunakan data biometrik face recognition di pusat perbelanjaan kawasan Yogyakarta, dikutip Selasa (21/7).

Di sisi lain, Komdigi masih menemukan adanya oknum penjual yang mengaktifkan kartu SIM menggunakan data biometrik miliknya sendiri sebelum kartu tersebut dijual kepada pelanggan. Praktik ini dinilai dapat merugikan pengguna karena nomor telepon tidak tercatat atas nama pemilik sebenarnya.

“Masih ada yang mau coba-coba gitu ya. Kartu diaktivasi dengan wajahnya, dibawa oleh customer, setelah customer pakai, kemudian di-unregister, jadi customer-nya merugi,” jelasnya.

Edwin menegaskan praktik tersebut tidak dibenarkan karena menggunakan data biometrik milik orang lain untuk mengaktifkan nomor telepon.

“Ini praktik-praktik di lapangan yang harus diperhatikan, kita sekarang eranya kejujuran, apa yang kita pakai itu harus atas nama kita,” tegas Dirjen Edwin.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Komdigi Ingatkan Orang Tua: Jangan Biarkan Anak di Bawah 16 Tahun Punya Akun Medsos Berisiko Tinggi - Image
Teknologi

Komdigi Ingatkan Orang Tua: Jangan Biarkan Anak di Bawah 16 Tahun Punya Akun Medsos Berisiko Tinggi

Senin, 20 Juli 2026 | 19.01 WIB

Komdigi Bongkar Modus Nakal Registrasi SIM Biometrik, Pelanggan Bisa Jadi Korban - Image
Nasional

Komdigi Bongkar Modus Nakal Registrasi SIM Biometrik, Pelanggan Bisa Jadi Korban

Senin, 20 Juli 2026 | 18.57 WIB

Komdigi: Persaingan AI Global Kini Ditentukan Infrastruktur, Bukan Lagi Aplikasi - Image
Teknologi

Komdigi: Persaingan AI Global Kini Ditentukan Infrastruktur, Bukan Lagi Aplikasi

Jumat, 17 Juli 2026 | 01.45 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore