Waspada Penyebaran Malware via WA Desktop: Klik Lampiran, Komputer Diambil Alih

JawaPos.com - Pengguna WhatsApp yang kerap mengakses layanan menggunakan WhatsApp Desktop maupun WhatsApp Web, diminta meningkatkan kewaspadaan.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky mengungkap adanya kampanye penyebaran malware yang memanfaatkan platform perpesanan tersebut untuk menjebak korban.

Dalam laporan terbaru tim Global Research and Analysis Team (GReAT) Kaspersky pada Juni 2026, pelaku memanfaatkan lampiran berupa file VBScript yang dikirim melalui percakapan WhatsApp.

Serangan ini telah ditemukan di sejumlah negara. Di antaranya Brasil, Singapura, Taiwan, Vietnam, dan Malaysia, yang menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak.

Kaspersky juga menemukan penggunaan nama file dalam berbagai bahasa. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kampanye serangan ini tidak hanya menyasar kawasan Asia, tetapi juga mulai diperluas ke sejumlah negara di Eropa.

Memanfaatkan Kepercayaan Antar-Pengguna Modus yang digunakan pelaku mengandalkan teknik rekayasa sosial. Mereka lebih dulu mengambil alih akun WhatsApp milik korban, kemudian menggunakan akun tersebut untuk mengirimkan file berbahaya kepada seluruh kontak yang tersimpan.

Karena pesan berasal dari orang yang dikenal, seperti teman, kerabat, atau rekan kerja, penerima umumnya tidak menaruh rasa curiga.

Kondisi itu membuat peluang para korban membuka file lampiran menjadi jauh lebih besar.

Agar terlihat meyakinkan, pelaku memberi nama file menyerupai dokumen yang lazim diterima dalam aktivitas sehari-hari.