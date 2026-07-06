WhatsApp Uji Fitur Titik Hijau di iPhone, Pengguna Bisa Tahu Kontak Sedang Online

JawaPos.com - WhatsApp terus mengembangkan fitur baru untuk memudahkan pengguna mengetahui status kontak secara real time. Setelah lebih dulu diuji pada perangkat Android, aplikasi perpesanan milik Meta itu kini mulai menguji indikator online berupa titik hijau di versi beta untuk iOS.

Seperti dilansir dari GSM Arena, informasi tersebut diungkap oleh WABetaInfo, yang menemukan kehadiran fitur tersebut pada WhatsApp beta iOS versi 26.26.10.72.

Dalam versi uji coba itu, pengguna yang telah memasang pembaruan terbaru akan melihat sebuah lingkaran hijau kecil di sudut kanan bawah foto profil kontak saat membuka halaman Info Kontak. Indikator tersebut menandakan bahwa kontak sedang aktif atau online.

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Status itu bekerja secara real time. Artinya, titik hijau akan otomatis menghilang ketika kontak tersebut sudah tidak lagi online.

Saat ini, indikator online tersebut baru muncul di halaman Info Kontak, yang dapat diakses dengan mengetuk foto profil kontak. Belum ada tanda bahwa WhatsApp akan menampilkannya di daftar percakapan atau tab Chat, meski banyak pengguna menilai lokasi tersebut akan lebih praktis.

Meski menghadirkan indikator baru, WhatsApp tetap menerapkan pengaturan privasi yang sama seperti pada fitur Last Seen dan Online Status. Dengan demikian, pengguna yang memilih menyembunyikan status online atau terakhir dilihat dari orang lain juga tidak akan menampilkan titik hijau tersebut kepada pengguna lain.

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