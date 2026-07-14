Bali Jadi Tuan Rumah ICANN87, Indonesia Siap Tampil di Forum Tata Kelola Internet Dunia

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ICANN87 Annual General Meeting yang akan digelar di Bali pada 17-22 Oktober 2026 mendatang.

Dukungan ini dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola internet global sekaligus menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah forum internet internasional.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat menerima audiensi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) di Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta baru-baru ini.

Dalam pertemuan itu, Nezar menyambut baik persiapan penyelenggaraan ICANN87 di Indonesia. Ia juga menyatakan undangan kepada Menteri Komunikasi dan Digital untuk membuka acara akan diteruskan agar mendapat perhatian lebih lanjut.

Audiensi tersebut dihadiri Samiran Gupta, Vice President Stakeholder Engagement and Managing Director Asia Pacific ICANN, serta Isnawan, Ketua Dewan Pengurus Pengelola Nama Domain Indonesia atau Pandi.

Sebagai tuan rumah lokal atau local host, Pandi menilai dukungan pemerintah menjadi faktor penting untuk memastikan penyelenggaraan ICANN87 berjalan lancar, mulai dari koordinasi lintas instansi hingga penguatan posisi Indonesia di ekosistem tata kelola internet dunia.

Ketua Dewan Pengurus PANDI, Isnawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin dengan Komdigi.

"Dukungan tersebut berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan ICANN87 berjalan baik, terutama dalam koordinasi antar-pemangku kepentingan, persiapan pelaksanaan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola internet global," kata Isnawan.

Selain membahas persiapan ICANN87, Pandi juga mengangkat isu penyalahgunaan nama domain yang masih menjadi tantangan, termasuk domain yang digunakan untuk menyebarkan konten ilegal seperti judi online.