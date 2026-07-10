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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 11 Juli 2026 | 01.34 WIB

Usai Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Sejumlah Pemain Timnas Jepang Pilih Liburan ke Bali

Para pemain Timnas Jepang liburan di Bali usai tersingkir dari Piala Dunia 2026. (Istimewa) - Image

Para pemain Timnas Jepang liburan di Bali usai tersingkir dari Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Berakhirnya perjalanan Timnas Jepang di Piala Dunia 2026 menjadi awal bagi para pemain untuk menikmati waktu istirahat sebelum kembali ke klub masing-masing.

Menariknya, Indonesia menjadi salah satu tujuan yang dipilih, tepatnya Pulau Bali. Informasi tersebut muncul dari tayangan salah satu stasiun televisi di Jepang yang menyebut sejumlah pemain Samurai Biru tengah menghabiskan masa liburan di Bali.

Kabar ini pun langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola, terutama di Indonesia.

Beberapa nama yang disebut berada di Bali di antaranya Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Ayumu Seto, Yuito Suzuki, dan Yukinari Sugawara. Kelima pemain tersebut merupakan bagian dari skuad Jepang yang tampil di Piala Dunia 2026.

Bali memang sudah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit wisatawan mancanegara.

Keindahan pantai, budaya yang masih terjaga, hingga pilihan akomodasi yang lengkap membuat Pulau Dewata menjadi tempat ideal untuk melepas penat setelah menjalani musim kompetisi yang panjang.

Bagi para pemain sepak bola profesional, waktu libur menjadi momen penting untuk memulihkan kondisi fisik maupun mental.

Setelah menjalani jadwal padat bersama klub dan tim nasional, mereka biasanya memanfaatkan jeda kompetisi dengan berlibur sebelum kembali menjalani persiapan musim baru.

Kehadiran para pemain Jepang di Bali juga menjadi bukti bahwa Indonesia, khususnya Bali, tetap memiliki daya tarik kuat di mata atlet internasional.

Editor: Banu Adikara
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