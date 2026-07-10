Usai Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Sejumlah Pemain Timnas Jepang Pilih Liburan ke Bali

Para pemain Timnas Jepang liburan di Bali usai tersingkir dari Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Berakhirnya perjalanan Timnas Jepang di Piala Dunia 2026 menjadi awal bagi para pemain untuk menikmati waktu istirahat sebelum kembali ke klub masing-masing.
Menariknya, Indonesia menjadi salah satu tujuan yang dipilih, tepatnya Pulau Bali. Informasi tersebut muncul dari tayangan salah satu stasiun televisi di Jepang yang menyebut sejumlah pemain Samurai Biru tengah menghabiskan masa liburan di Bali.
Kabar ini pun langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola, terutama di Indonesia.
Beberapa nama yang disebut berada di Bali di antaranya Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Ayumu Seto, Yuito Suzuki, dan Yukinari Sugawara. Kelima pemain tersebut merupakan bagian dari skuad Jepang yang tampil di Piala Dunia 2026.
Baca Juga:Erling Haaland Pernah Jadi Rapper! Lagu Parodinya Kini Di-remix Kygo Setelah Namanya Melambung di Piala Dunia 2026
Bali memang sudah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit wisatawan mancanegara.
Keindahan pantai, budaya yang masih terjaga, hingga pilihan akomodasi yang lengkap membuat Pulau Dewata menjadi tempat ideal untuk melepas penat setelah menjalani musim kompetisi yang panjang.
Bagi para pemain sepak bola profesional, waktu libur menjadi momen penting untuk memulihkan kondisi fisik maupun mental.
Baca Juga:Prediksi Skor Argentina vs Swiss di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Diuji Tembok Kukuh Nati Demi Tiket Semifinal
Setelah menjalani jadwal padat bersama klub dan tim nasional, mereka biasanya memanfaatkan jeda kompetisi dengan berlibur sebelum kembali menjalani persiapan musim baru.
Kehadiran para pemain Jepang di Bali juga menjadi bukti bahwa Indonesia, khususnya Bali, tetap memiliki daya tarik kuat di mata atlet internasional.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama
Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina