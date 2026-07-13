AI Diprediksi Ubah 40 Persen Keterampilan Kerja pada 2030, Perusahaan Mulai Berbenah

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) diperkirakan akan membawa perubahan besar terhadap dunia kerja dalam beberapa tahun ke depan. Laporan World Economic Forum (WEF) bahkan memproyeksikan hampir 40 persen keterampilan yang digunakan tenaga kerja saat ini akan berubah pada 2030, sehingga perusahaan dituntut lebih cepat beradaptasi dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM).

Perubahan tersebut mendorong organisasi untuk tidak hanya berinvestasi pada teknologi, tetapi juga memperkuat kemampuan karyawan agar mampu mengikuti perkembangan bisnis yang semakin dinamis. Pengembangan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan pun menjadi salah satu strategi yang mulai banyak diterapkan perusahaan.

Salah satunya dilakukan perusahaan teknologi finansial Amartha Financial. Seiring transformasi bisnis dari penyedia layanan pembiayaan mikro menjadi perusahaan fintech yang menghadirkan beragam layanan digital bagi UMKM perempuan di perdesaan, perusahaan juga memperkuat strategi pengembangan talenta internal.

“Untuk menjawab kebutuhan transformasi, dalam beberapa tahun terakhir kami menerapkan pendekatan Engineering Human Performance, yaitu upaya membangun organisasi yang mampu bertumbuh secara berkelanjutan melalui pengembangan manusianya,” ujar Rine, Chief People Officer Amartha.

Melalui pendekatan Engineering Human Performance, perusahaan berupaya membekali karyawan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi, termasuk AI, sekaligus menjawab kebutuhan bisnis yang terus berubah. Program tersebut mencakup pengembangan talenta, pembelajaran berkelanjutan, mentoring, hingga penguatan kepemimpinan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Implementasi strategi tersebut juga tercermin dalam pola pengembangan karier di internal perusahaan. Saat ini, delapan dari sepuluh posisi kepemimpinan diisi oleh karyawan yang memperoleh promosi dari dalam perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan fokus perusahaan tidak hanya pada perekrutan talenta baru, tetapi juga pada pengembangan karyawan yang telah bergabung agar mampu mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

“Bagi kami, indikator keberhasilan yang paling penting adalah semakin banyak karyawan yang berkembang dan siap mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ketika sebagian besar pemimpin kami tumbuh dari dalam organisasi, itu menunjukkan bahwa investasi pada manusia memberikan dampak yang nyata,” lanjut Rine.

Selain memperkuat kompetensi internal, pengembangan SDM menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kepada jutaan pelaku UMKM perempuan ultra mikro yang tersebar di lebih dari 50.000 desa di Indonesia.