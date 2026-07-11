 7 Tips Sharenting yang Aman, Jangan Sampai Unggahan Orang Tua Membahayakan Anak

JawaPos.com - Membagikan foto atau video anak di media sosial atau sharenting sudah menjadi kebiasaan banyak orang tua. Namun, aktivitas ini juga berisiko mengungkap data pribadi anak hingga meninggalkan jejak digital yang bisa berdampak di masa depan.

Riset Kaspersky bersama Singapore Institute of Technology (SIT) terhadap orang tua di Asia Pasifik dan Mesir menemukan mayoritas responden menyadari risiko tersebut.

Sebanyak 75 persen khawatir unggahan mereka disalahgunakan, sementara 82 persen mengaku cemas jika informasi yang mereka bagikan justru membahayakan anak.

Agar tetap bisa berbagi momen tanpa mengorbankan privasi anak, berikut tips sharenting yang lebih aman.

1. Pikirkan dulu sebelum mengunggah Sebelum mengunggah foto atau video anak, tanyakan pada diri sendiri apakah informasi tersebut benar-benar perlu dipublikasikan. Hindari membagikan data yang dapat dimanfaatkan orang lain.

2. Ubah akun media sosial menjadi privat

Jika ingin berbagi hanya dengan keluarga dan teman dekat, aktifkan pengaturan akun privat agar unggahan tidak bisa diakses sembarang orang.

3. Jangan tampilkan lokasi anak

Hindari mengunggah foto yang memperlihatkan rumah, sekolah, tempat les, atau lokasi yang rutin dikunjungi anak. Matikan juga fitur geotag pada unggahan.