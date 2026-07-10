6 Zodiak yang Disebut Memiliki Rasa Penasaran Tinggi dan Jago Mengamati Aktivitas di Media Sosial

JawaPos.com - Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang lebih suka mengamati dan mencari tahu tentang kehidupan orang lain, terutama melalui berbagai platform media sosial.

Kebiasaan tersebut tidak selalu berkaitan dengan hal negatif. Bagi sebagian orang, rasa ingin tahu yang besar, kepedulian, atau keinginan untuk tetap merasa dekat dengan seseorang dapat mendorong mereka untuk lebih sering memperhatikan aktivitas orang lain.

Tanpa disadari, kebiasaan melihat unggahan, mencari informasi, atau mengikuti perkembangan seseorang di media sosial bisa menjadi rutinitas tersendiri bagi mereka.

Meskipun tidak selalu mengungkapkannya secara langsung, sifat pengamat yang kuat membuat beberapa zodiak dikenal memiliki kemampuan mencari informasi layaknya seorang penyelidik.

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Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang sering disebut memiliki rasa penasaran tinggi dan dianggap paling jeli dalam mengamati aktivitas di media sosial.

1. Scorpio

Scorpio adalah ahli yang tidak perlu diragukan lagi dalam hal sembunyi-sembunyi daring.

Dikenal karena rasa ingin tahu yang besar dan tertutup, mereka akan menyelidiki feed Anda secara mendalam tanpa pernah menyukai sebuah unggahan.

Mereka suka mengungkap kebenaran yang tersembunyi dan menyusun detail-detail yang halus.