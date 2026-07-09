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Nanda Prayoga
Jumat, 10 Juli 2026 | 03.45 WIB

X Perkuat Community Notes, Pengguna yang Terpapar Konten Menyesatkan Bakal Dapat DM

Platform media sosial X. (Yahoo) - Image

Platform media sosial X. (Yahoo)

JawaPos.com - Platform media sosial X tengah menyiapkan pembaruan pada fitur Community Notes (Catatan Komunitas). Nantinya, pengguna yang berinteraksi dengan unggahan yang kemudian dikoreksi melalui Catatan Komunitas akan menerima pesan langsung (direct message/DM) berisi pemberitahuan mengenai koreksi tersebut.

Seperti dilansir dari Engadget, kabar itu disampaikan pemilik X, Elon Musk. Meski belum mengungkap jadwal peluncurannya, pembaruan tersebut diharapkan membuat lebih banyak pengguna mengetahui jika mereka pernah berinteraksi dengan konten yang berpotensi menyesatkan.

Saat ini, pengguna yang menyukai, membagikan ulang (repost), atau membalas unggahan yang kemudian memperoleh Catatan Komunitas hanya menerima notifikasi melalui aplikasi maupun situs web X. Namun, pemberitahuan itu baru dikirim setelah catatan dinilai bermanfaat dan telah tampil selama 24 jam.

Sementara itu, pemilik unggahan akan menerima notifikasi setelah Catatan Komunitas aktif setidaknya selama enam jam. Dibandingkan notifikasi biasa yang kerap terlewat, pengiriman melalui pesan langsung dinilai lebih berpeluang menarik perhatian pengguna.

X mulai mengandalkan Community Notes sebagai mekanisme utama untuk mengurangi penyebaran misinformasi sejak 2022. Fitur tersebut sebenarnya pertama kali diperkenalkan pada 2020 dengan nama Birdwatch, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Community Notes.

Sistem ini mengandalkan kontribusi komunitas untuk memberikan konteks atau koreksi terhadap unggahan yang dinilai menyesatkan. Pendekatan tersebut dianggap sejalan dengan pandangan Elon Musk yang menolak moderasi berlebihan maupun praktik penyensoran di platformnya.

Meski demikian, efektivitas Community Notes masih menjadi perdebatan. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Communications pada Mei 2026 terhadap 237.180 rangkaian penyebaran unggahan (cascade) menemukan bahwa Catatan Komunitas memang mampu mengurangi penyebaran konten setelah koreksi ditampilkan.

Namun, dalam banyak kasus, catatan tersebut muncul terlambat sehingga tidak mampu menghentikan penyebaran informasi pada fase awal, ketika unggahan sedang berada di puncak viralitas.

Terlepas dari berbagai kritik tersebut, konsep Community Notes mulai diadopsi oleh platform media sosial lain. Pada 2025, Meta memutuskan menghentikan program pengecekan fakta pihak ketiga di Amerika Serikat dan menggantinya dengan sistem catatan komunitas di seluruh aplikasinya.

Di sisi lain, X juga terus mengembangkan fitur tersebut. Platform itu kini memungkinkan kontributor Community Notes meminta bantuan kecerdasan buatan (AI) untuk menyusun draf catatan koreksi, sehingga tidak lagi harus menulisnya sepenuhnya secara manual.

Editor: Bintang Pradewo
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