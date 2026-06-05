Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Jumat, 5 Juni 2026 | 13.28 WIB

Bocoran iPhone 18 Pro Max: Baterai 5.200 mAh dan Dynamic Island Lebih Kecil

Bocoran konsep iPhone 18 Pro. (vietnam.vn) - Image

Bocoran konsep iPhone 18 Pro. (vietnam.vn)

JawaPos.com - Meski ketebalan iPhone 18 Pro Max dikabarkan tidak akan berubah dibandingkan generasi sebelumnya, hal tersebut tidak otomatis membuat bobot perangkat tetap sama.

Berat sebuah ponsel tidak hanya ditentukan oleh dimensi fisiknya, tetapi juga oleh komponen yang digunakan di dalamnya. Perubahan pada kapasitas baterai, modul kamera, sistem pendingin, hingga material internal lainnya dapat memengaruhi berat keseluruhan perangkat meskipun desain luarnya terlihat identik.

Seperti dilansir dari Macrumors, menurut pembocor teknologi asal Weibo, Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max berpotensi hadir dengan baterai berkapasitas sekitar 5.100 hingga 5.200 mAh.

Kapasitas tersebut sedikit lebih besar dibandingkan baterai 5.088 mAh yang digunakan pada iPhone 17 Pro Max versi eSIM. Jika rumor ini benar, Apple kemungkinan melakukan penataan ulang komponen internal atau mengoptimalkan ruang di dalam perangkat agar dapat mengakomodasi baterai yang lebih besar tanpa harus menambah ketebalan bodi.

Langkah semacam ini bukan hal baru bagi Apple yang kerap melakukan rekayasa desain untuk meningkatkan efisiensi ruang pada perangkatnya.

Selain peningkatan kapasitas baterai, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max juga dikabarkan akan membawa sejumlah pembaruan penting lainnya. Keduanya disebut akan mengusung Dynamic Island yang lebih kecil, modem C2 generasi terbaru untuk meningkatkan efisiensi konektivitas, serta tombol Camera Control dengan desain yang lebih sederhana.

Apple juga dirumorkan akan menyematkan kamera utama baru dengan teknologi aperture variabel yang memungkinkan pengguna mengatur bukaan lensa secara lebih fleksibel untuk berbagai kondisi pencahayaan.

Sementara itu, ukuran layar iPhone 18 Pro Max diperkirakan tetap bertahan di 6,9 inci seperti model saat ini. Jika tidak ada perubahan jadwal, jajaran iPhone 18 Pro diperkirakan meluncur pada pertengahan September mendatang bersamaan dengan debut iPhone lipat pertama Apple.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Kalahkan Apple di Kandangnya Sendiri, Samsung Jadi Merek Smartphone dengan Pelanggan Paling Puas di AS - Image
Gadget

Kalahkan Apple di Kandangnya Sendiri, Samsung Jadi Merek Smartphone dengan Pelanggan Paling Puas di AS

Senin, 1 Juni 2026 | 22.28 WIB

Bocoran iPhone Edisi 20 Tahun: Full Kaca, Tanpa Lubang Speaker dan Tombol Fisik, Baterai 6.000 mAh - Image
Gadget

Bocoran iPhone Edisi 20 Tahun: Full Kaca, Tanpa Lubang Speaker dan Tombol Fisik, Baterai 6.000 mAh

Sabtu, 9 Mei 2026 | 00.43 WIB

Apple Business Resmi Hadir April 2026, tapi Tap to Pay Masih Absen di Indonesia? - Image
Teknologi

Apple Business Resmi Hadir April 2026, tapi Tap to Pay Masih Absen di Indonesia?

Kamis, 26 Maret 2026 | 22.35 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore