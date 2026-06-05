Bocoran iPhone 18 Pro Max: Baterai 5.200 mAh dan Dynamic Island Lebih Kecil

JawaPos.com - Meski ketebalan iPhone 18 Pro Max dikabarkan tidak akan berubah dibandingkan generasi sebelumnya, hal tersebut tidak otomatis membuat bobot perangkat tetap sama.

Berat sebuah ponsel tidak hanya ditentukan oleh dimensi fisiknya, tetapi juga oleh komponen yang digunakan di dalamnya. Perubahan pada kapasitas baterai, modul kamera, sistem pendingin, hingga material internal lainnya dapat memengaruhi berat keseluruhan perangkat meskipun desain luarnya terlihat identik.

Seperti dilansir dari Macrumors, menurut pembocor teknologi asal Weibo, Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max berpotensi hadir dengan baterai berkapasitas sekitar 5.100 hingga 5.200 mAh.

Kapasitas tersebut sedikit lebih besar dibandingkan baterai 5.088 mAh yang digunakan pada iPhone 17 Pro Max versi eSIM. Jika rumor ini benar, Apple kemungkinan melakukan penataan ulang komponen internal atau mengoptimalkan ruang di dalam perangkat agar dapat mengakomodasi baterai yang lebih besar tanpa harus menambah ketebalan bodi.

Langkah semacam ini bukan hal baru bagi Apple yang kerap melakukan rekayasa desain untuk meningkatkan efisiensi ruang pada perangkatnya.

Selain peningkatan kapasitas baterai, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max juga dikabarkan akan membawa sejumlah pembaruan penting lainnya. Keduanya disebut akan mengusung Dynamic Island yang lebih kecil, modem C2 generasi terbaru untuk meningkatkan efisiensi konektivitas, serta tombol Camera Control dengan desain yang lebih sederhana.

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Apple juga dirumorkan akan menyematkan kamera utama baru dengan teknologi aperture variabel yang memungkinkan pengguna mengatur bukaan lensa secara lebih fleksibel untuk berbagai kondisi pencahayaan.