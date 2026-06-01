Kalahkan Apple di Kandangnya Sendiri, Samsung Jadi Merek Smartphone dengan Pelanggan Paling Puas di AS

Samsung Galaxy S26 Ultra, AI Phone terbaru. (Istimewa).
JawaPos.com - Samsung kembali membuktikan dominasinya dalam hal kepuasan pelanggan di pasar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan laporan terbaru American Customer Satisfaction Index (ACSI) 2026, raksasa teknologi asal Korea Selatan tersebut berhasil mengungguli Apple pada kategori ponsel pintar.
Seperti dilansir dari Sammobile, ACSI merupakan indeks yang mengukur tingkat kepuasan pelanggan di berbagai sektor industri di Amerika Serikat. Penilaian dilakukan berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan pengalaman pelanggan terhadap produk dan layanan yang mereka gunakan.
Dalam laporan terbaru, Samsung meraih skor kepuasan pelanggan sebesar 81 untuk kategori smartphone. Angka tersebut menempatkan Samsung di posisi teratas, unggul tipis dari Apple yang memperoleh skor 80.
Skor Apple tercatat turun 1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Samsung mampu mempertahankan capaian yang sama seperti tahun lalu. Di bawah keduanya, Google dan Motorola berada di posisi berikutnya dengan skor masing-masing 77, atau naik 3 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Meski unggul di kategori smartphone, Samsung tidak mampu mempertahankan posisi puncak secara tunggal pada segmen smartwatch. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap jam tangan pintar Samsung tercatat turun 4 persen, sehingga perusahaan memperoleh skor 80.
Hasil tersebut membuat Samsung harus berbagi posisi teratas dengan Apple yang juga meraih skor 80 pada kategori smartwatch.
Temuan ini berasal dari Studi Telekomunikasi, Ponsel, dan Smartwatch ACSI 2026. Penelitian dilakukan melalui 26.963 survei yang diselesaikan pelanggan terpilih secara acak. Pengumpulan data berlangsung dari April 2025 hingga Maret 2026 melalui korespondensi email.
Tingkat kepuasan pelanggan menjadi salah satu indikator penting bagi Samsung, terutama di tengah persaingan ketat dengan Apple di pasar Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pasar teknologi paling menguntungkan di dunia.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya Samsung dalam menjaga kualitas produk serta memberikan dukungan kepada pelanggan masih mendapat respons positif dari para penggunanya.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!