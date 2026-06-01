Kalahkan Apple di Kandangnya Sendiri, Samsung Jadi Merek Smartphone dengan Pelanggan Paling Puas di AS

JawaPos.com - Samsung kembali membuktikan dominasinya dalam hal kepuasan pelanggan di pasar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan laporan terbaru American Customer Satisfaction Index (ACSI) 2026, raksasa teknologi asal Korea Selatan tersebut berhasil mengungguli Apple pada kategori ponsel pintar.

Seperti dilansir dari Sammobile, ACSI merupakan indeks yang mengukur tingkat kepuasan pelanggan di berbagai sektor industri di Amerika Serikat. Penilaian dilakukan berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan pengalaman pelanggan terhadap produk dan layanan yang mereka gunakan.

Dalam laporan terbaru, Samsung meraih skor kepuasan pelanggan sebesar 81 untuk kategori smartphone. Angka tersebut menempatkan Samsung di posisi teratas, unggul tipis dari Apple yang memperoleh skor 80.

Skor Apple tercatat turun 1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Samsung mampu mempertahankan capaian yang sama seperti tahun lalu. Di bawah keduanya, Google dan Motorola berada di posisi berikutnya dengan skor masing-masing 77, atau naik 3 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Meski unggul di kategori smartphone, Samsung tidak mampu mempertahankan posisi puncak secara tunggal pada segmen smartwatch. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap jam tangan pintar Samsung tercatat turun 4 persen, sehingga perusahaan memperoleh skor 80.

Hasil tersebut membuat Samsung harus berbagi posisi teratas dengan Apple yang juga meraih skor 80 pada kategori smartwatch.

Temuan ini berasal dari Studi Telekomunikasi, Ponsel, dan Smartwatch ACSI 2026. Penelitian dilakukan melalui 26.963 survei yang diselesaikan pelanggan terpilih secara acak. Pengumpulan data berlangsung dari April 2025 hingga Maret 2026 melalui korespondensi email.

Tingkat kepuasan pelanggan menjadi salah satu indikator penting bagi Samsung, terutama di tengah persaingan ketat dengan Apple di pasar Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pasar teknologi paling menguntungkan di dunia.